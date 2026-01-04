Novak Djokovic rompió con la Asociación de Tenistas Profesionales, el sindicato que ayudó a fundar El serbio anunció su desvinculación total de la Asociación de Tenistas Profesionales por diferencias con la transparencia y la gobernanza interna. Por + Seguir en







Novak Djokovic decidió dar un paso al costado y anunció su salida definitiva de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), el sindicato de jugadores que fundó en 2020 junto al canadiense Vasek Pospisil. La determinación marca un quiebre en su rol institucional dentro del tenis y lo aleja de la estructura gremial que buscó disputar poder a los organismos tradicionales del circuito.

El serbio, que prepara su regreso a la competencia entre el 12 y el 17 de enero en el ATP 250 de Adelaida, explicó que la decisión responde a “profundas diferencias” con la conducción actual de la PTPA, en especial en lo referido a la transparencia, la gobernanza y el manejo de su representación pública.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales”, señaló Djokovic en un mensaje difundido en redes sociales, en el que remarcó sus objeciones al funcionamiento interno de la entidad.

La ruptura se da en un contexto de creciente confrontación entre la PTPA y los organismos rectores del tenis. En el último año, el sindicato impulsó demandas judiciales contra la ATP, la WTA, la ITF y la ITIA, acusándolos de abusos sistémicos y de desatender el bienestar de los jugadores. En esas presentaciones no figuró la firma de Djokovic, una ausencia que ya había expuesto su distancia con la estrategia adoptada.

Por entonces, el ganador de 24 títulos de Grand Slam había relativizado el tono del conflicto. “Quizás algunas palabras utilizadas son demasiado fuertes”, expresó, aunque el desacuerdo de fondo quedó abierto y terminó derivando en su salida.

Djokovic agradeció el trabajo realizado por la PTPA, pero fue claro al marcar el límite: se mostró orgulloso de la visión original que dio origen al sindicato, aunque sostuvo que sus valores ya no coinciden con el rumbo actual de la organización.