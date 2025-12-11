El creador de contenido argentino radicado en Venezuela negó la deportación del equipo de C5N y acusó al canal de ser “cómplice de Estados Unidos”.

Quién es Michelo, el influencer chavista que desató un cruce feroz con C5N tras la deportación de dos periodistas

El polémico influencer argentino Diego Omar Suárez, conocido popularmente como Michelo, cuestionó la veracidad de la deportación del equipo de C5N que había intentado ingresar a Venezuela para mostrar la situación del país en medio de la tensión por las presiones militares, políticas y económicas del gobierno de Donald Trump .

Vladimir Putin llamó por teléfono a Nicolás Maduro y le transmitió su apoyo ante la presión militar de Estados Unidos

Sus dichos generaron la respuesta inmediata del equipo de Argenzuela : Jorge Rial y los integrantes del programa repudiaron la postura del influencer y explicaron que dos periodistas argentinos del canal fueron impedidos de ingresar por orden del gobierno de Nicolás Maduro.

Lejos de aceptar la información, Michelo reaccionó con dureza y acusó al medio y a sus periodistas de ser “cómplices de Estados Unidos” y de la derecha por difundir lo ocurrido. El salteño que reside en Caracas argumentó que la deportación se trataba de una mentira porque en la señal aparecían imágenes del aeropuerto de Bolivia.

Lo que no advirtió, o ignoró, es que los periodistas habían sido deportados hacia ese país y se les había impedido grabar imágenes en territorio venezolano, por lo que el primer material disponible correspondía al arribo forzado a suelo boliviano.

Esa situación desató la furia de Rial, quien salió a cruzarlo con dureza: “¿Cuánto te garpa el régimen de Maduro?” , preguntó el conductor en el programa del miércoles, para luego rematar: “A vos te cuidan. Lo dice el pueblo venezolano, que andás con guardaespaldas para todos lados. No pudimos grabar porque nos sacaron los teléfonos”.

Ante esa situación, este jueves Michelo retrucó: "Están ardidos. Mirá cómo está Rial como loco porque mostré la verdad. Le dolió". También negó tener guardaespaldas y acusó a Rial de recibir plata de distintos gobierno. "Si le sacaron los celulares ¿Cómo grabaron en Bolivia? Si le sacaron los pasaportes ¿Cómo llegaron a Bolivia", preguntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1999205943842673001&partner=&hide_thread=false Michelo le respondió a Jorge Rial: "Me insulta porque le dolió"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/pgQ2ytbcWr — C5N (@C5N) December 11, 2025

Quién es Michelo

Michelo es salteño de 30 años que se presenta como “artista callejero”. Saltó a la popularidad en TikTok por sus challenges y sus bailes, pero terminó construyendo una identidad marcada por su defensa abierta del chavismo y por sus críticas a Javier Milei. Sus posturas políticas, cada vez más explícitas, lo convirtieron en una figura polémica en redes.

La exposición de Michelo comenzó a escalar en septiembre de 2024, cuando apareció en Caracas difundiendo videos en los que buscaba mostrar “la otra cara” de Venezuela luego de unas elecciones cuestionadas internacionalmente y que la mayoría de los países no reconocieron.

A partir de ese ahí, su inserción en el círculo de poder venezolano fue acelerada. Viajó invitado por el Estado para hablar ante la Asamblea Nacional sobre algoritmos, redes sociales y desinformación. También participó dos veces en el programa de TV de Nicolás Maduro, fue saludado por Diosdado Cabello y protagonizó un video viral junto al presidente, bailando una canción creada por él mismo que afirmaba: “Venezuela no es como te dicen las redes”.

El reciente cruce con C5N terminó de consolidarlo como un actor político más dentro del ecosistema chavista, ahora enfrentado abiertamente con periodistas argentinos que denunciaron la censura de su propio trabajo.