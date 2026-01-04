5 de enero de 2026 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.33 del domingo 4 de enero de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
El sorteo 3.336 del Quini 6 de este domingo 4 de enero culminó vacante en varias modalidades, pero repartió interesantes sumas a quienes lograron acertar cinco números del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 4 de enero de 2025

Números ganadores: 08 - 09 - 14 - 33 - 41 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $4.331.622.251

5 aciertos: 42 ganadores. Premio: $ 975.426,43

4 aciertos: 2422 ganadores. Premio: $5.074,47

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 4 de enero de 2025

Números ganadores: 10 - 14 - 16 - 32 - 41 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.593.468.545

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $2.048.395,50

4 aciertos: 1319 ganadores Premio: $9.317,95

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 4 de enero de 2025

Números ganadores: 07 - 08 - 15 - 30 - 33 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $ 3.025.160.055

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 4 de enero de 2025

Números ganadores: 06 - 19 - 23 - 24 - 31 - 45

5 aciertos: 39 ganadores. Premio: $9.418.648,85

Pozo extra: resultado del domingo 4 de enero de 2025

Números ganadores: 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 16 - 30 - 32 - 33 - 41 - 44 - 45

6 aciertos: 175 ganadores. Premio $885.714,29

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.337 del Quini 6 se realizará el miércoles 7 de enero a las 21.15. Pozo estimado: $10.400.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

