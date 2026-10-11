11 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El huracán Simón cambió su trayectoria y va hacia México: inician evacuaciones masivas en las costas

El fenómeno de categoría 4 amenaza Jalisco y Colima, con riesgo de lluvias extraordinarias, marejadas de hasta nueve metros y y vientos de 250 km/h.

Por
El huracán Simón

El huracán Simón, de categoría 4 avanza hacia México y se encieden las alertas. 

El huracán Simón, de categoría 4, avanza hacia las costas mexicanas con vientos de hasta 250 km/h y amenaza especialmente a Jalisco y Colima. Las autoridades emitieron alertas por lluvias intensas, marejadas de hasta nueve metros y riesgo de inundaciones y deslaves, mientras se organizan evacuaciones y se suspenden actividades en las zonas más expuestas.

Corrientes restringió el acceso a la playa Islas Malvinas por la crecida del Paraná. 
Te puede interesar:

La crecida del Río Paraná obligó a clausurar un reconocido balneario en Corrientes

El fenómeno cambió su trayectoria y azota la zona de la costa del Pacífico de México amenazando con golpear de lleno a Puerto Vallarta y alrededores. El huracán Simón, de categoría 4, mantiene vientos sostenidos de 215 km/h y se espera que impacte entre la medianoche del domingo y la mañana del lunes, con lluvias intensas y marejadas peligrosas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el ciclón podría descargar entre 25 y 50 centímetros de lluvia, con picos de hasta 76 en Michoacán, Colima y Jalisco. Las precipitaciones y marejadas ciclónicas podrían provocar inundaciones repentinas y deslaves mortales en zonas montañosas, además de olas destructivas en la franja costera.

Foto: EFE/Arturo Montero

Foto: EFE/Arturo Montero

Por su parte, las autoridades de Jalisco ya tomaron medidas preventivas y suspendieron clases en 22 municipios costeros, interrumpieron actividades no esenciales y comenzaron evacuaciones en zonas de riesgo. Además, la Marina trasladó a pobladores hacia Puerto Vallarta y habilitó cinco refugios que ya recibieron a decenas de personas.

Otra de las medidas tomadas fue la suspensión de vuelos programados. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el Aeropuerto Internacional de Manzanillo permanecerá cerrado por las condiciones del huracán Simón. En un comunicado, la empresa explicó que la medida comenzó el sábado 10 de octubre a las 18:00 y seguirá vigente hasta que el clima lo permita, en coordinación con la AFAC, SENEAM y Protección Civil. Las aerolíneas también notificaron cancelaciones de vuelos y pidieron a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones.

Antecedentes de huracanes en la región

En la costa mexicana ya hubo antecedentes fuertes de huracanes que sirven de referencia para entender la amenaza de Simón. En 2011, el huracán Jova avanzó lentamente —a unos 13 a 15 km/h— y dejó ocho muertos, además de graves daños por inundaciones y deslaves.

Cuatro años después, en 2015, Patricia marcó un récord con vientos de 345 km/h, uno de los más altos registrados en un ciclón de este tipo. Aunque destruyó viviendas y bloqueó rutas, no provocó víctimas fatales. Estos antecedentes refuerzan la preocupación actual en Puerto Vallarta y alrededores por el impacto que pueda tener Simón.

El huracán Simón amenaza con lluvias torrenciales, marejadas y vientos destructivos que podrían provocar inundaciones, deslaves y pérdidas materiales en comercios, hoteles y viviendas de la región turística. La experiencia de fenómenos anteriores refuerza la preocupación por los daños que pueda dejar su paso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho ocurrió en Nepal.

Otra impactante inundación en Nepal: al menos 5 desaparecidos y 40 viviendas destrozadas

Así estará el clima durante el fin de semana largo de octubre.

El clima del fin de semana largo de octubre 2026 termina mejor de lo que empezó: cómo estará

Advierten que se esperan más lluvias y que el río podría superar el límite de alerta.

Concordia: crece la amenaza por la crecida del río Uruguay y prevén que el agua siga subiendo en los próximos días

Imagen satelital del huracán Isaías. 

El huracán Isaías deja al menos cuatro muertos tras tocar tierra en Estados Unidos

El pronóstico anticipa lluvias y viento para el comienzo del fin de semana largo, con una mejora de las condiciones hacia el domingo y el lunes.
play

Cómo sigue el clima en el fin de semana largo

Las lloviznas se mantendrán durante el día sábado. 

Se mantiene el bloqueo atmosférico en Argentina: hasta cuándo durarán las lluvias

Rating Cero

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

Rick Moranis vuelve a ponerse en la piel de Casco Oscuro para la nueva entrega de La loca historia de las galaxias.

Qué fue de la vida de Rick Moranis, el actor que estuvo en muchos clásicos de los 90

Conocé cómo es la casa de Carla Pereyra y Diego Simeone en Madrid.

Con espacios para potenciar la tranquilidad: así es la casa de Carla Pereyra y Diego Simeone

No consiguió el papel en Star Wars pero triunfó en el universo de Game Of Thrones, ¿quién es?

No logró llegar a Star Wars pero luego se hizo famosa con Game Of Thrones: quien es

Romina Yan y Darío Giordano se casaron en 1998 y tuvieron res hijos, Franco, Valentín y Azul.

¿Qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida alejado del ojo público?

Homero Pettinato y Sofía La Reini Gonet cuando eran pareja.
play

La sincera declaración de Homero Pettinato sobre Sofía "La Reini" Gonet: "Sigo..."

últimas noticias

El huracán Simón, de categoría 4 avanza hacia México y se encieden las alertas. 

El huracán Simón cambió su trayectoria y va hacia México: inician evacuaciones masivas en las costas

Hace 32 minutos
Al presunto ladrón le pegaron entre varios.

Repartidores golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un presunto ladrón de motos en Quilmes

Hace 42 minutos
Lionel Messi, figura de Inter Miami.

Kily González detalló la propuesta para que Messi juegue la Libertadores y sorprendió a todos

Hace 46 minutos
Tres décadas de secretos de animación en Cartoon Network terminaron en internet.

Cartoon Network sufrió una filtración masiva de archivos y se revelaron secretos de muchas de sus grandes series

Hace 48 minutos
play

Cristian Merchot, el manager que se formó en los potreros del under y conoció la gloria del estadio lleno

Hace 1 hora