El huracán Simón cambió su trayectoria y va hacia México: inician evacuaciones masivas en las costas El fenómeno de categoría 4 amenaza Jalisco y Colima, con riesgo de lluvias extraordinarias, marejadas de hasta nueve metros y y vientos de 250 km/h. Por Agregar C5N en









El huracán Simón, de categoría 4 avanza hacia México y se encieden las alertas.

El huracán Simón, de categoría 4, avanza hacia las costas mexicanas con vientos de hasta 250 km/h y amenaza especialmente a Jalisco y Colima. Las autoridades emitieron alertas por lluvias intensas, marejadas de hasta nueve metros y riesgo de inundaciones y deslaves, mientras se organizan evacuaciones y se suspenden actividades en las zonas más expuestas.

El fenómeno cambió su trayectoria y azota la zona de la costa del Pacífico de México amenazando con golpear de lleno a Puerto Vallarta y alrededores. El huracán Simón, de categoría 4, mantiene vientos sostenidos de 215 km/h y se espera que impacte entre la medianoche del domingo y la mañana del lunes, con lluvias intensas y marejadas peligrosas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el ciclón podría descargar entre 25 y 50 centímetros de lluvia, con picos de hasta 76 en Michoacán, Colima y Jalisco. Las precipitaciones y marejadas ciclónicas podrían provocar inundaciones repentinas y deslaves mortales en zonas montañosas, además de olas destructivas en la franja costera.

Foto: EFE/Arturo Montero Por su parte, las autoridades de Jalisco ya tomaron medidas preventivas y suspendieron clases en 22 municipios costeros, interrumpieron actividades no esenciales y comenzaron evacuaciones en zonas de riesgo. Además, la Marina trasladó a pobladores hacia Puerto Vallarta y habilitó cinco refugios que ya recibieron a decenas de personas.

Otra de las medidas tomadas fue la suspensión de vuelos programados. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que el Aeropuerto Internacional de Manzanillo permanecerá cerrado por las condiciones del huracán Simón. En un comunicado, la empresa explicó que la medida comenzó el sábado 10 de octubre a las 18:00 y seguirá vigente hasta que el clima lo permita, en coordinación con la AFAC, SENEAM y Protección Civil. Las aerolíneas también notificaron cancelaciones de vuelos y pidieron a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones.

Antecedentes de huracanes en la región En la costa mexicana ya hubo antecedentes fuertes de huracanes que sirven de referencia para entender la amenaza de Simón. En 2011, el huracán Jova avanzó lentamente —a unos 13 a 15 km/h— y dejó ocho muertos, además de graves daños por inundaciones y deslaves. Cuatro años después, en 2015, Patricia marcó un récord con vientos de 345 km/h, uno de los más altos registrados en un ciclón de este tipo. Aunque destruyó viviendas y bloqueó rutas, no provocó víctimas fatales. Estos antecedentes refuerzan la preocupación actual en Puerto Vallarta y alrededores por el impacto que pueda tener Simón. El huracán Simón amenaza con lluvias torrenciales, marejadas y vientos destructivos que podrían provocar inundaciones, deslaves y pérdidas materiales en comercios, hoteles y viviendas de la región turística. La experiencia de fenómenos anteriores refuerza la preocupación por los daños que pueda dejar su paso.