5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El gobierno de Venezuela decretó la detención de quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos

El texto tiene la firma de Nicolás Maduro y está fechado el sábado. La Policía deberá "buscar y capturar" a estas personas "con miras a su juzgamiento".

Por
Policía y militantes opositores en Venezuela.

Policía y militantes opositores en Venezuela.

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

BBC

El gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, publicó este lunes el decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial con la firma del presidente Nicolás Maduro y con fecha del último sábado para ordenar a la Policía "buscar y capturar" a quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos.

Te puede interesar:

Alta tensión en Venezuela por un brutal tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

"Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento", determinó el texto con rango de ley y una duración de 90 días.

La presidenta encargada reconfirmó el decreto tras la captura de Maduro y tiene la posibilidad de extenderlo por otros tres meses. Se había anunciado un eventual Estado de Conmoción Exterior semanas después del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en septiembre de 2025, pero no llegó a decretarse.

La Constitución venezolana determina que este estado se puede decretar en "situaciones de conflicto que amanecen gravemente la seguridad nacional o el funcionamiento de las instituciones". Es la primera vez que se activa desde que se aprobó la Carta Magna en 1999.

En este contexto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció la detención de 14 periodistas en el marco de la cobertura de la sesión inaugural del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN).

Detenciones, militarización y requisas: qué autoriza el Estado de Conmoción Exterior

Además de la "captura", el decreto establece la militarización de servicios públicos, de la industria petrolera y de otras industrias básicas del Estado. Esto significa que el personal que opera en estos sectores quedará "temporalmente sometido al régimen militar".

El gobierno venezolano queda autorizado a requisar bienes que considere necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como la reunión y la manifestación pública. También podrá adoptar "cualquier otra medida" que estime necesaria para la protección de la población.

El decreto de Estado de Conmoción Exterior completo

gaceta_Oficial_260105_093321_Estado_De_Conmoción_Exterior_Venezuela

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ataque de Estados Unidos a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela causó al menos 80 muertes, según The New York Times

play

Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

Donald Trump y Marco Rubio.

Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó más funcionarios venezolanos: "Conseguimos lo prioritario"

Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.

El hermano de Delcy Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Rating Cero

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

últimas noticias

play

Alta tensión en Venezuela por un brutal tiroteo cerca del Palacio de Miraflores

Hace 19 minutos
El Impuesto al Cheque retiene un 1,2% sobre las transacciones financieras.

Impuesto al Cheque: ARCA dio marcha atrás y excluyó del pago a las billeteras virtuales

Hace 26 minutos
Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus fútbolistas

Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus futbolistas: quiénes son

Hace 40 minutos
Hasta el momento no se reportaron personas afectadas por el contacto con los líquidos.

Olor nauseabundo y corte total de la Ruta 11 entre Pinamar y Ostende por un desborde cloacal

Hace 41 minutos
Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

Hace 46 minutos