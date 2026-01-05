El gobierno de Venezuela decretó la detención de quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos El texto tiene la firma de Nicolás Maduro y está fechado el sábado. La Policía deberá "buscar y capturar" a estas personas "con miras a su juzgamiento". Por + Seguir en







Policía y militantes opositores en Venezuela. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. BBC

El gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, publicó este lunes el decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial con la firma del presidente Nicolás Maduro y con fecha del último sábado para ordenar a la Policía "buscar y capturar" a quienes "promuevan o apoyen" el ataque de Estados Unidos.

"Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento", determinó el texto con rango de ley y una duración de 90 días.

La presidenta encargada reconfirmó el decreto tras la captura de Maduro y tiene la posibilidad de extenderlo por otros tres meses. Se había anunciado un eventual Estado de Conmoción Exterior semanas después del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en septiembre de 2025, pero no llegó a decretarse.

La Constitución venezolana determina que este estado se puede decretar en "situaciones de conflicto que amanecen gravemente la seguridad nacional o el funcionamiento de las instituciones". Es la primera vez que se activa desde que se aprobó la Carta Magna en 1999.

En este contexto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció la detención de 14 periodistas en el marco de la cobertura de la sesión inaugural del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN).

Detenciones, militarización y requisas: qué autoriza el Estado de Conmoción Exterior Además de la "captura", el decreto establece la militarización de servicios públicos, de la industria petrolera y de otras industrias básicas del Estado. Esto significa que el personal que opera en estos sectores quedará "temporalmente sometido al régimen militar". El gobierno venezolano queda autorizado a requisar bienes que considere necesarios para la defensa nacional y a suspender derechos como la reunión y la manifestación pública. También podrá adoptar "cualquier otra medida" que estime necesaria para la protección de la población. El decreto de Estado de Conmoción Exterior completo gaceta_Oficial_260105_093321_Estado_De_Conmoción_Exterior_Venezuela