Fue finalista de la Copa Libertadores y enfrentó a Inter Miami en el Mundial de Clubes: quién es el nuevo compañero de Lionel Messi El equipo del astro argentino va a fondo en este mercado de pases, de cara a un año de calendario apretado, y fichó a su cuarto refuerzo: un central brasileño, de 26 años, subcampeón de América y de amplia experiencia en la MLS.







El defensor brasileño, de 25 años, viene de ser subcampeón de América con Palmeiras.

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi no para de incorporar jugadores en este mercado de pases de invierno en Estados Unidos y, en las últimas horas, cerró el cuarto refuerzo: se trata de Micael dos Santos Silva, un defensor brasileño de amplia experiencia en la MLS y que viene de ser finalista en la Copa Libertadores.

El jugador, de 25 años, arribó a Fort Lauderdale, a préstamo desde Palmeiras con una opción de compra al finalizar la temporada 2026. El zaguero central debutó en Primera División con la camiseta del Atlético Mineiro, fue transferido en 2022 al Houston Dynamo de los Estados Unidos, donde disputó más de 80 partidos, y regresó al fútbol de su país para jugar en el Verdao a comienzos de 2025.

"¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Micael, sólo paso para avisarles que todo está bien. Estoy muy feliz y emocionado de conocer a mis compañeros y a todos ustedes. ¡Vamos, Inter!", expresó el flamante refuerzo, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes en el 2-2 ante Inter Miami, en fase de grupo del Mundial de Clubes.

Bem-vindo à sua nova família, Micael



More info here: https://t.co/qE4Oa8Ogtu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 7, 2026 De esta manera, el defensor brasileño se convirtió en el cuarto refuerzo, tras la llegada del lateral izquierdo Sergio Reguilón, el arquero canadiense Dayne St. Clair y el argentino Facundo Mura. Además, de los cinco jugadores provenientes del Draft: Abdel Talabi, Alex Barger, Kenan Hot, Mamadi Jiana y Maximilian Kissel.

En tanto, Las Garzas continúan con el armado del plantel que dirige Javier Mascherano. En principio, el delantero argentino Tadeo Allende se quedará en Inter Miami, tras un arreglo con el equipo dueño de su pase, Celta de Vigo. Mientras que suenan fuerte dos nombres: el central Tristan Blackmon, elegido como el Defensor del Año en la MLS tras una gran temporada en el Vancouver Whitecaps, y el argentino David Ayala, de buen presente en Portland Timbers en EEUU.