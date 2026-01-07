7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El Consejo Europeo le ofreció a Italia rebajas en el sector agrícola para que vote a favor del acuerdo con el Mercosur

Bruselas accedió a un reclamo de Roma y propuso suspender temporalmente los aranceles a las importaciones de abonos y fertilizantes. Este viernes se votará el tratado de libre comercio y la decisión de la primera ministra Giorgia Meloni será clave.

Por
La primera ministra italiana

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca proteger a su base electoral del campo y, a su vez, que la Unión Europea firme el tratado de libre comercio con el Mercosur.

Reuters

Este miércoles, la Comisión Europea le propuso a Italia medidas económicas con el fin de abaratar costos en la industria de la agricultura y que pueda dar su voto positivo para que se concrete el acuerdo de libre comercio con el Mercosur que se iba a firmar a mediados de diciembre pasado, pero que finalmente no se llegó a un acuerdo.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 8 de enero

Durante una reunión extraordinaria celebrada hoy con los ministros de Agricultura de los países miembros de la Unión Europea, se planteó reducir los precios de abonos y fertilizantes, a partir de la suspensión temporal a los aranceles por las importaciones de estos productos.

La oferta se sumó a otras propuestas que habían sido acercada el día anterior: adelantar pagos a los agricultores durante el próximo período presupuestario (2028-2034) y a protecciones para el mercado interno que no afecten a los productores cuando ingresen al continente los artículos elaborados en Sudamérica.

Anteriormente, el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, quien a su vez es el primo de la primera ministra Giorgia Meloni, le había solicitado a la Comisión Europea medidas que abarataran la importación de fertillizantes y la suspensión de los aranceles por su importación.

Bruselas accedió el pedido de los italianos para convencerlos de que estén de acuerdo con el tratado con el Mercosur. Con su voto positivo el pacto estaría sellado y se conformaría la zona de libre comercio más grande del mundo.

Este viernes, el Consejo Europeo volverá a votar el documento acordado para determinar si se firma el tratado de libre comercio con el Mercosur. Para que se concrete, se necesita el respaldo de al menos el 55% de Estados miembros que representen un piso del 65% de la población. Además, se requiere que no pueda constituirse una minoría de bloqueo que puede producirse a partir de cuatro países que sumen el 35% de los habitantes de la Unión Europea. Para ambos casos, el acompañamiento de Italia resulta fundamental.

La postura negativa de Francia, Hungría y Polonia es sabida hace años. Pero si a ese grupo se les sumara Italia, no habría ningún tipo de posibilidad matemática de alcanzar el acuerdo con el Mercosur. Por este motivo, el Consejo Europeo accedió a los reclamos de Roma que, en caso de concretarse, lograrían que Meloni pueda seguir contando con su base electoral vinculada al campo.

Noticias relacionadas

El REM se refirió a las estimaciones sobre el dólar.

REM del Banco Central: a cuánto llegará el dólar a fin de 2026 según los gurúes del mercado

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

Economía canjeó letras dólar-linked por $3,4 billones para aliviar vencimientos de enero

El ministro consiguió financiamiento para el pago de más de u$s4.000 millones a acreedores privados.

Caputo defendió el REPO y cruzó a los "kukitas": "Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit"

El dólar oficial y el minorista reaccionaron a la baja tras conocerse el acuerdo de un nuevo REPO.

El dólar oficial y el minorista cayeron tras el anuncio del REPO

Anses explicó cuál es el grupo que cobra $437.421 en enero.

Los beneficiarios de ANSES que cobran hasta $437.421 y ya saben cuándo cobran en enero 2026

El riesgo país apura su ritmo descendente.

Tras el préstamo recibido por el Banco Central, el riesgo país cae a niveles de 2018

Rating Cero

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

Griselda Siciliani.
play

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Andrea Ghidone, Anita Martínez, Julia Calvo y Marisol Otero, las protagonistas de Ellas son tango.

Vuelve "Ellas son tango" al teatro y se suma Julia Calvo como Nelly Omar

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

El documental expone la profunda brecha entre la imagen de orden y valores que se mostraba en YouTube y la realidad que se desarrollaba puertas adentro. 
play

Este documental sobre una supuesta ayuda psicológica en tiempos de redes sociales te dejará sin palabras: está en Netflix

últimas noticias

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca proteger a su base electoral del campo y, a su vez, que la Unión Europea firme el tratado de libre comercio con el Mercosur.

El Consejo Europeo le ofreció a Italia rebajas en el sector agrícola para que vote a favor del acuerdo con el Mercosur

Hace 13 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 8 de enero de 2026

Hace 14 minutos
El gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Estados Unidos: el gobernador de Minnesota repudió el asesinato de la mujer en manos de agentes federales

Hace 19 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 8 de enero

Hace 20 minutos
play

Estados Unidos profundiza su giro aislacionista con el retiro de 66 organismos internacionales

Hace 20 minutos