El Consejo Europeo le ofreció a Italia rebajas en el sector agrícola para que vote a favor del acuerdo con el Mercosur Bruselas accedió a un reclamo de Roma y propuso suspender temporalmente los aranceles a las importaciones de abonos y fertilizantes. Este viernes se votará el tratado de libre comercio y la decisión de la primera ministra Giorgia Meloni será clave. Por + Seguir en







La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca proteger a su base electoral del campo y, a su vez, que la Unión Europea firme el tratado de libre comercio con el Mercosur. Reuters

Este miércoles, la Comisión Europea le propuso a Italia medidas económicas con el fin de abaratar costos en la industria de la agricultura y que pueda dar su voto positivo para que se concrete el acuerdo de libre comercio con el Mercosur que se iba a firmar a mediados de diciembre pasado, pero que finalmente no se llegó a un acuerdo.

Durante una reunión extraordinaria celebrada hoy con los ministros de Agricultura de los países miembros de la Unión Europea, se planteó reducir los precios de abonos y fertilizantes, a partir de la suspensión temporal a los aranceles por las importaciones de estos productos.

La oferta se sumó a otras propuestas que habían sido acercada el día anterior: adelantar pagos a los agricultores durante el próximo período presupuestario (2028-2034) y a protecciones para el mercado interno que no afecten a los productores cuando ingresen al continente los artículos elaborados en Sudamérica.

Anteriormente, el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, quien a su vez es el primo de la primera ministra Giorgia Meloni, le había solicitado a la Comisión Europea medidas que abarataran la importación de fertillizantes y la suspensión de los aranceles por su importación.

Bruselas accedió el pedido de los italianos para convencerlos de que estén de acuerdo con el tratado con el Mercosur. Con su voto positivo el pacto estaría sellado y se conformaría la zona de libre comercio más grande del mundo.