C5N en la masiva movilización convocada por Gustavo Petro contra las amenazas de EEUU a Colombia

Uno de los puntos más importantes de la concentración de colombianos en apoyo a Petro sucedió en Cúcuta, una de las ciudades limítrofes con Venezuela. Allí estuvo presente el móvil de C5N para conversar con los manifestantes que se encontraban presentes. 

Miles de personas se manifestaron este miércoles en diferentes puntos de Colombia en defensa al presidente del país, Gustavo Petro, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lo amenazara de ser el próximo en ser capturado, en clara referencia al depuesto lider del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Uno de los puntos más importantes de la concentración de colombianos en apoyo a Petro sucedió en Cúcuta, una de las ciudades limítrofes con Venezuela. Allí estuvo presente el móvil de C5N para conversar con los manifestantes que se encontraban presentes.

Ante la pregunta del periodista Adrián Salonia sobre el motivo de hacerse presente en la movilización, una señora llamada Carmen Villalba respondió que asistió "en defensa del pueblo colombiano y el pueblo venezolano". "No queremos invasiones de ningún imperio porque Norteamérica viene a invadirnos para llevarse nuestras riquezas. Simón Bolívar nos libertó y no somos esclavos de nadie", aseguró.

"Estados Unidos, por medio de su agresivo y nuevo Hitler, el señor Trump, ha lanzado amenazas contundentes en contra de nuestro país soberano y nuestro presidente que fue elegido democráticamente", dijo María Caicedo, otra de las manifestantes presentes en la ciudad colombiana de Cúcuta.

"Hoy estamos respondiendo a la convocatoria de nuestro presidente Gustavo Petro", dijo Ramón Soler, otro colombiano que fue parte de la respuesta a las amenazas de Trump. Después de una escalada verbal entre los mandatarios de ambos países, el exguerrillero latinoamericano aseguró: "Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. Luego, llamó a realizar una manifestación en todo el país para "defender la soberanía".

El presidente Petro también hizo que la jornada se vuelva una expresión de patriotismo porque invitó a todos sus ciudadanos a izar la bandera del país en sus casas y lugares de trabajo, como un símbolo de la independencia e integridad nacional.

"El señor Trump quiere apoderarse de América Latina y nosotros no vamos a permitir que vengan a instalarse aquí por nuestra riqueza. Ellos no están por los derechos humanos, sino por las riquezas de Argentina, Colombia y Ecuador", dijo otra mujer que participó de la manifestación convocada por Petro.

Ante la pregunta del periodista Salonia sobre las acusaciones de Trump hacia Petro de ser un narcotraficante, un hombre presente en la marcha aseguró: "Gustavo Petro ha combatido el narcotráfico en Colombia como ningún presidente anterior, porque él siempre se enfocó que había que acabar esto con los cultivos ilícitos".

El cruce entre Donald Trump y Gustavo Petro

Si bien el presidente Donald Trump comenzó a atacar a su par colombiano, Gustavo Petro, prácticamente desde el inicio de su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, en enero de 2025, la situación escaló desde que Washington invadió Caracas y capturó a Nicolás Maduro.

"Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos. Pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles", aseguró Trump, a los días de haber ordenado la operación en Venezuela.

Petro, quien formó parte de la guerrilla del M-19 hasta que firmó la paz en 1990, cuando empezó su carrera en las instituciones políticas, primero como congresista y después como alcalde de Bogotá, le respondió al presidente Trump mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. "Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, aseguró.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo. Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor", cerró Petro.

