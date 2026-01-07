7 de enero de 2026 Inicio
Donald Trump y Gustavo Petro hablaron por teléfono para bajar la tensión: habría encuentro en la Casa Blanca

La comunicación sucedida este miércoles fue confirmada por ambos presidentes. Además, el mandatario de Estados Unidos invitó a su par colombiano a tener una reunión en la Casa Blanca.

Gustavo Petro y Donald Trump se reunirían en Washington.

Después de días de agresiones y amenazas mutuas, finalmente el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su par colombiano, Gustavo Petro, mantuvieron una conversación telefónica durante este miércoles en la tarde. En la comunicación, ambos mandatarios frenaron la escalada de tensiones y hasta tendrían una reunión bilateral en Washington.

Se registraron protestas en distintos puntos de Estados Unidos, después de que agentes del Servicio de Control Inmigración y Aduanas asesinaran a una mujer.
La comunicación fue confirmada por Trump mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social Truth Social. "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono", dijo el mandatario estadounidense.

dt
El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que está organizando una reunión con su par colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca.

Luego, Trump adelantó que tiene la intención de encontrarse personalmente con Petro. "Espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca", agregó el presidente norteamericano.

"Hoy traía un discurso y tengo que dar otro (...). El primero era bastante duro", dijo el mandatario sudamericano. Luego, agregó que "en la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra (…). Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez”, sostuvo Petro.

gustavo petro llamada trump
El presidente colombiano Gustavo Petro llamó a su par estadounidense Donald Trump para frenar la escalada de tensiones entre ambos jefes de Estado.

"Trump no es bobo", afirmó Petro en relación a que el presidente norteamericano fue víctima de "la extrema derecha que le dijo que era testaferro de Maduro". "Engañaron a Trump y por eso salió a decir algo que es absurdo para cualquier ciudadano: que Petro es el jefe del narcotráfico", agregó.

Según información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la llamada la realizó Petro y el diálogo entre los jefes de Estado duró unos quince minutos. De manera respetuosa, se enfocaron en las diferencias entre Washington y Caracas en torno la lucha contra las drogas y la seguridad en las fronteras.

Medios locales difundieron una fotografía de Petro en el momento en el que conversaba con Trump, después de días en los que protagonizaron agresiones de ambas partes.

Gustavo Petro desafió a Donald Trump y advirtió que está dispuesto a tomar "de nuevo las armas" para defender a Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este lunes a través de su cuenta de X que está dispuesto a tomar "de nuevo las armas" para defender "la Patria", en respuesta a las amenazantes declaraciones formuladas por su par de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En un extenso mensaje de fuerte tono nacionalista, Petro defendió su legitimidad y la autonomía de las instituciones colombianas frente a los señalamientos de la administración norteamericana. En su declaración, expresó su disposición de abandonar su compromiso histórico de no violencia para enfrentar posibles amenazas contra el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2008063024343515623?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008063024343515623%7Ctwgr%5E019aedd92ad676001e407fdfb2ba5d538ecb701d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fgustavo-petro-desafio-donald-trump-y-advirtio-que-esta-dispuesto-tomar-de-nuevo-las-armas-defender-colombia-n225677&partner=&hide_thread=false

“Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, sentenció el mandatario, quien además remarcó que "si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular".

En relación con la jerarquía militar, el presidente ordenó a las tropas desconocer a oficiales que prioricen los intereses extranjeros sobre los nacionales. “Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía”, advirtió el presidente colombiano.

