5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

El sindicato alertó que diez comunicadores continúan detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa, y advirtió sobre un patrón de criminalización del ejercicio periodístico.

Por

Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció este lunes, a través de una publicación en X, la detención de 14 periodistas y trabajadores de la prensa en el marco de la cobertura de la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN).

Donald Trump y Marco Rubio.
Te puede interesar:

Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó más funcionarios venezolanos: "Conseguimos lo prioritario"

Según informó la organización, once de los detenidos pertenecen a medios y agencias internacionales y uno a medios nacionales. Del total, cuatro fueron liberados, mientras que los otros diez continúan privados de su libertad, algunos de ellos en situación de desaparición forzosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sntpvenezuela/status/2008290842562150850&partner=&hide_thread=false

El SNTP detalló que durante la cobertura parlamentaria a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo, grabar videos o tomar fotografías. En ese contexto, al menos tres comunicadores fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladados al comando de la Guardia ubicado dentro del Palacio Legislativo.

De acuerdo con la denuncia, como parte del procedimiento los agentes revisaron los teléfonos celulares de los periodistas, exigieron las claves de acceso y accedieron a fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube.

El sindicato también señaló el caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, quien perdió la custodia de su teléfono móvil durante un lapso en el que los funcionarios se retiraron del lugar donde permanecía retenido, antes de ser liberado.

Para el SNTP, este tipo de actuaciones “no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes”, sino que además “configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico” en Venezuela.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Maduro en Nueva York.

Así fue la declaración completa de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.

El hermano de Delcy Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento de Venezuela

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

El Gobierno afirmó que trabaja en la liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

play

Maduro ya tiene abogado: será el mismo que defendió a Julian Assange

play

Argentina apoyó la detención de Maduro por parte de EEUU: "Confiamos en que sea un avance contra el narcoterrorismo"

Rating Cero

Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle
play

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

Miley Cyrus en el Palm Springs International Film Festival Film Awards.
play

Miley Cyrus reveló que "está trabajando duro" en el 20° aniversario de Hannah Montana

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

últimas noticias

play
Daniela Christiansson y Maxi López con su hija Elle

Daniela Christiansson, la prometida de Maxi López, reveló porqué mantiene "cierta distancia" con Wanda Nara

Hace 18 minutos
La causa fue caratulada como “tentativa de femicidio y daño”.

Atacó a su ex con un machete, prendió fuego la casa y luego intentó suicidarse

Hace 30 minutos
play

Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

Hace 56 minutos
Horóscopo de hoy, martes 6 de enero de 2026.

Horóscopo de hoy, martes 6 de enero de 2026

Hace 59 minutos
El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero.

Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

Hace 1 hora