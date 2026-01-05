Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa El sindicato alertó que diez comunicadores continúan detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa, y advirtió sobre un patrón de criminalización del ejercicio periodístico. Por + Seguir en







Venezuela: denuncian la detención de 14 periodistas y trabajadores de prensa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció este lunes, a través de una publicación en X, la detención de 14 periodistas y trabajadores de la prensa en el marco de la cobertura de la instalación del nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN).

Según informó la organización, once de los detenidos pertenecen a medios y agencias internacionales y uno a medios nacionales. Del total, cuatro fueron liberados, mientras que los otros diez continúan privados de su libertad, algunos de ellos en situación de desaparición forzosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sntpvenezuela/status/2008290842562150850&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales.

Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026 El SNTP detalló que durante la cobertura parlamentaria a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo, grabar videos o tomar fotografías. En ese contexto, al menos tres comunicadores fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y trasladados al comando de la Guardia ubicado dentro del Palacio Legislativo.

De acuerdo con la denuncia, como parte del procedimiento los agentes revisaron los teléfonos celulares de los periodistas, exigieron las claves de acceso y accedieron a fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube.

El sindicato también señaló el caso del periodista Daniel Álvarez, reportero de Televen, quien perdió la custodia de su teléfono móvil durante un lapso en el que los funcionarios se retiraron del lugar donde permanecía retenido, antes de ser liberado.

Para el SNTP, este tipo de actuaciones “no solo vulnera la privacidad y el secreto de las fuentes”, sino que además “configura un patrón de criminalización del ejercicio periodístico” en Venezuela.