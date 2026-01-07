El gobierno de Donald Trump reveló qué hará con el dinero de la venta del petróleo venezolano El Departamento de Energía anunció que las divisas que ingresen por los barriles de crudo se mantendrán en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos. Por + Seguir en







Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump comenzó a comercializar petróleo venezolano y todos los ingresos por su venta se depositarán inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente, anunció este miércoles el Departamento de Energía del país norteamericano a través de un comunicado.

"Hemos involucrado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a los principales bancos para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados", afirmó el departamento.

El Departamento de Energía explica el acuerdo petrolero anunciado por Trump:



- El petróleo se venderá en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y los aliados.



- Todo el dinero de la venta del petróleo llegará primero a una cuenta estadounidense en… pic.twitter.com/d2rqDZ8sbs — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 7, 2026 Tras capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro en un ataque en Caracas el sábado, Estados Unidos continúa bloqueando barcos bajo sanciones frente al país caribeño, miembro del grupo petrolero de la OPEP.

Trump dijo el martes que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo estancados en Venezuela bajo el bloqueo estadounidense.