El gobierno de Donald Trump reveló qué hará con el dinero de la venta del petróleo venezolano

El gobierno de Donald Trump comenzó a comercializar petróleo venezolano y todos los ingresos por su venta se depositarán inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente, anunció este miércoles el Departamento de Energía del país norteamericano a través de un comunicado.
"Hemos involucrado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a los principales bancos para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados", afirmó el departamento.
Tras capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro en un ataque en Caracas el sábado, Estados Unidos continúa bloqueando barcos bajo sanciones frente al país caribeño, miembro del grupo petrolero de la OPEP.
Trump dijo el martes que Estados Unidos refinaría y vendería hasta 50 millones de barriles de crudo estancados en Venezuela bajo el bloqueo estadounidense.
Este miércoles, Estados Unidos confiscó un petrolero vacío con bandera rusa y vinculado a Venezuela en el Océano Atlántico como parte del esfuerzo de Trump por dictar los flujos de petróleo en las Américas y obligar al gobierno socialista de Venezuela a convertirse en un aliado.