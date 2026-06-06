De triatleta paralímpica a actriz: cuál es la increíble historia de Eva Moral

La historia de Eva Moral dio un giro inesperado hace 13 años, cuando sufrió un accidente que marcó un antes y un después en su vida. Durante una competición de ciclismo, perdió el control de su bicicleta en una curva mientras descendía un puerto de montaña y cayó por un barranco. Como consecuencia, sufrió una lesión medular . Este tipo de lesión afecta la médula espinal, la estructura encargada de transmitir las señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, y puede generar distintos grados de pérdida de movilidad y sensibilidad.

Eva perdió toda la sensibilidad y capacidad de movimiento de su tren inferior . Lejos de alejarla del deporte, aquella experiencia se convirtió en el impulso que necesitaba para perseguir nuevos objetivos. Con esfuerzo y determinación, logró construir una destacada carrera que la llevó a conquistar títulos nacionales, europeos y una medalla de bronce en triatlón adaptado en los JJOO de Tokio 2020 .

Además de su exitosa trayectoria deportiva, Eva Moral dio un nuevo paso en su carrera al incursionar en la actuación con su participación en “Todos los colores" . Su incorporación al proyecto surgió a partir de una búsqueda de una actriz que utilizara silla de ruedas y tuviera experiencia en atletismo adaptado, características que encajaban perfectamente con su perfil.

Quién es Eva Moral y cómo pasó de deportista a actriz

La medallista olímpica en triatlón adaptado será parte del elenco de “Todos los colores”, una película que propone una mirada diferente sobre la discapacidad y el deporte paralímpico, alejándose de los relatos centrados exclusivamente en la superación personal. En cambio, habla sobre situaciones cotidianas, vínculos humanos y temáticas que no se suelen abordar. Según ha destacado la propia deportista, la producción busca derribar tabúes y ofrecer una representación más realista y natural de las personas con discapacidad, convirtiéndose en una propuesta tan necesaria como enriquecedora para el público.

En la película, Eva interpreta a Laura, una atleta paralímpica con una personalidad fuerte y una gran determinación para alcanzar sus objetivos. A lo largo de la historia, Laura atraviesa una evolución personal marcada por su relación con Belén, la protagonista de la película que también vive con una discapacidad . Aunque en un primer momento se muestra distante, exigente y de carácter duro, con el paso del tiempo va dejando ver una faceta más cercana y comprensiva, construyendo un vínculo cada vez más cercano con ella.

Eva Moral película Eva Moral en la presentación de "Todos los colores". Redes sociales

Tras haber conquistado la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y representar nuevamente a España en París 2024, Eva Moral ya tiene la mirada puesta en su próximo gran desafío: Los Ángeles 2028. La deportista aspira no solo a competir en triatlón, disciplina en la que ha construido una destacada trayectoria internacional, sino también a ganarse un lugar en ciclismo adaptado. Con la experiencia acumulada en dos Juegos Paralímpicos y una medalla olímpica en su espalda, la atleta encara este nuevo ciclo con la ambición de volver a competir al más alto nivel y sumar otro capítulo destacado a su carrera.