6 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

De triatleta paralímpica a actriz: cuál es la increíble historia de Eva Moral

Fue medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora forma parte del elenco de una película.

Por
Eva Moral

Eva Moral, una deportista de élite y ahora también actriz.

Redes sociales
  • Sufrió un accidente que le provocó una lesión en la médula espinal que cambió su vida para siempre.
  • Tras perder la movilidad y sensibilidad de sus piernas, se convirtió en una de las principales figuras del triatlón adaptado.
  • Además de su faceta como deportista, incursionó en el mundo del cine.
  • Con la experiencia de haber competido en Tokio 2020 y París 2024, ya apunta a clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La historia de Eva Moral dio un giro inesperado hace 13 años, cuando sufrió un accidente que marcó un antes y un después en su vida. Durante una competición de ciclismo, perdió el control de su bicicleta en una curva mientras descendía un puerto de montaña y cayó por un barranco. Como consecuencia, sufrió una lesión medular. Este tipo de lesión afecta la médula espinal, la estructura encargada de transmitir las señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, y puede generar distintos grados de pérdida de movilidad y sensibilidad.

zeballos, bicampeon de dobles en roland garros: logro su tercer grand slam
Te puede interesar:

Zeballos, bicampeón de dobles en Roland Garros: logró su tercer Grand Slam

Eva perdió toda la sensibilidad y capacidad de movimiento de su tren inferior. Lejos de alejarla del deporte, aquella experiencia se convirtió en el impulso que necesitaba para perseguir nuevos objetivos. Con esfuerzo y determinación, logró construir una destacada carrera que la llevó a conquistar títulos nacionales, europeos y una medalla de bronce en triatlón adaptado en los JJOO de Tokio 2020.

Eva Moral JJOO 2020
Eva Moral, a la derecha con la medalla de bronce en Tokio 2020.

Eva Moral, a la derecha con la medalla de bronce en Tokio 2020.

Además de su exitosa trayectoria deportiva, Eva Moral dio un nuevo paso en su carrera al incursionar en la actuación con su participación en “Todos los colores". Su incorporación al proyecto surgió a partir de una búsqueda de una actriz que utilizara silla de ruedas y tuviera experiencia en atletismo adaptado, características que encajaban perfectamente con su perfil.

Quién es Eva Moral y cómo pasó de deportista a actriz

La medallista olímpica en triatlón adaptado será parte del elenco de “Todos los colores”, una película que propone una mirada diferente sobre la discapacidad y el deporte paralímpico, alejándose de los relatos centrados exclusivamente en la superación personal. En cambio, habla sobre situaciones cotidianas, vínculos humanos y temáticas que no se suelen abordar. Según ha destacado la propia deportista, la producción busca derribar tabúes y ofrecer una representación más realista y natural de las personas con discapacidad, convirtiéndose en una propuesta tan necesaria como enriquecedora para el público.

En la película, Eva interpreta a Laura, una atleta paralímpica con una personalidad fuerte y una gran determinación para alcanzar sus objetivos. A lo largo de la historia, Laura atraviesa una evolución personal marcada por su relación con Belén, la protagonista de la película que también vive con una discapacidad . Aunque en un primer momento se muestra distante, exigente y de carácter duro, con el paso del tiempo va dejando ver una faceta más cercana y comprensiva, construyendo un vínculo cada vez más cercano con ella.

Eva Moral película
Eva Moral en la presentación de

Eva Moral en la presentación de "Todos los colores".

Tras haber conquistado la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y representar nuevamente a España en París 2024, Eva Moral ya tiene la mirada puesta en su próximo gran desafío: Los Ángeles 2028. La deportista aspira no solo a competir en triatlón, disciplina en la que ha construido una destacada trayectoria internacional, sino también a ganarse un lugar en ciclismo adaptado. Con la experiencia acumulada en dos Juegos Paralímpicos y una medalla olímpica en su espalda, la atleta encara este nuevo ciclo con la ambición de volver a competir al más alto nivel y sumar otro capítulo destacado a su carrera.

Noticias relacionadas

El video de la Selección para el Indio

Otro homenaje de la AFA para el Indio Solari: el video emotivo de la Selección con la frase del cantante para Messi

Mar y Mirko Saric.

Quién era Mirko Saric: el relato de su hermana en el día que el jugador cumpliría 48 años

Franco buscará mejorar las posiciones en Mónaco.

Colapinto fue 19° en la última práctica libre del Gran Premio de Mónaco

El DT no dudó en lamentar la partido de Carlos Alberto Solari.

El mensaje de Scaloni por la muerte del Indio Solari: "Para Argentina es una pérdida importante"

El capitán de la Selección argentina no ocultó su tristeza en Instagram.

"Siempre en nuestros corazones": el conmovedor posteo de Messi tras la muerte del Indio

El Indio Solari en La Bombonera. 

La emotiva despedida de Boca al Indio Solari: "Gracioso y valiente. Hasta siempre"

Rating Cero

Aseguran que Tinelli se separó.

Se separó Marcelo Tinelli después de dos meses de relación

Germán Martitegui

Se filtró el intercambio que tuvo Germán Martitegui con un periodista que dejó sin palabras a todos

Lali dará dos shows en River el 6 y 7 de junio. 

Kylie Minogue llegó a Argentina y aseguran que estará en el show de Lali Espósito

Marta Fort habló sobre su presente sentimental.

Marta Fort reveló qué requisitos debe tener un hombre para conquistarla: "Que no sea rata y tenga auto"

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, último proyecto del Indio. 

Los Fundamentalistas ratificaron el show de este sábado: "El corazón nos pide juntarnos"

El Indio Solari tenía 77 años.

La despedida pública del Indio Solari será el domingo

últimas noticias

Aseguran que Tinelli se separó.

Se separó Marcelo Tinelli después de dos meses de relación

Hace 13 minutos
Zeballos, bicampeón de dobles en Roland Garros: logró su tercer Grand Slam

Zeballos, bicampeón de dobles en Roland Garros: logró su tercer Grand Slam

Hace 53 minutos
Miles de personas de autoconvocaron a Plaza de Mayo. 

El adiós al Indio Solari: se espera una despedida multitudinaria para el domingo

Hace 1 hora
El dólar tuvo una semana alcista. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de junio

Hace 1 hora
En CABA se esperan chaparrones y lloviznas durante la jornada del sábado. 

¿Regresa la ciclogénesis? Inminente arribo de lluvias y frío en Buenos Aires

Hace 2 horas