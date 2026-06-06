6 de junio de 2026 Inicio
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Otro homenaje de la AFA: el emotivo video de la Selección con la frase del Indio Solari para Lionel Messi

El equipo de Lionel Scaloni se encuentra en Kansas para disputar un amistoso frente a Honduras, en la antesala del debut mundialista. En uno de los posteos del último entrenamiento utilizaron el audio del artista para el 10.

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El video de la Selección para el Indio

El video de la Selección para el Indio

En medio de la conmoción por la muerte del Indio Solari, la Selección volvió a realizarle un sentido homenaje al artista con un sutil detalle que incluye a Lionel Messi.

Balerdí sufrió un desgarro. 
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Por eso, para musicalizar la práctica del último entrenamiento en Texas antes de viajar a Kansas para el amistoso contra Honduras, usaron To beef or not to beef, específicamente la parte que dice "pensando en vos siempre, siempre extrañándote". Es, sin dudas, una de las frases más significativas de la etapa del Indio como solista.

“Lionel, compatriota. Habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito. Me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también”, decía ese audio.

“Bueno, te mando un abrazo y pasala bien, de aquí en más te merecés una buena vida". Sobre el final del video, se incluye la siguiente parte: "'Postdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo, estás para eso'".

"Siempre en nuestros corazones": el conmovedor posteo de Lionel Messi tras la muerte del Indio Solari

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, sorprendió a todos al sumarse a las sentidas despedidas al Indio Solari, tras arribar a Texas junto a la Scaloneta, que se prepara para disputar los dos amistosos previos al Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el astro argentino compartió una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sobre el escenario y le dedicó unas sentidas palabras: "Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.".

messi indio solari

Con ese mensaje, el rosarino expresó su pesar por la muerte de una de las figuras más influyentes del rock nacional y se unió a las numerosas muestras de afecto que artistas, deportistas y personalidades argentinas le dedicaron al mítico artista. Por su parte, Enzo Fernández publicó una foto suya entrenando acompañada por una canción del Indio Solari.

Hasta ahora, pocos conocían el vínculo de Lionel Messi con la obra del Indio Solari. Sin embargo, tras la muerte del histórico músico, el capitán de la Selección argentina sorprendió con un sentido homenaje que dejó al descubierto su admiración por el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El cantante falleció tras sufrir un ACV hemorrágico en su casa de Parque Leloir. Su muerte provocó una inmediata ola de homenajes y mensajes de despedida para una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.

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