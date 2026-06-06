¿Regresa la ciclogénesis? Inminente arribo de lluvias y frío en Buenos Aires

El mal tiempo regresal al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en su pronóstico extendido que durante el sábado y domingo se esperan chaparrones y lloviznas dispersas. En cuanto a temperaturas, se mantendrán las mismas condiciones que durante la semana, con máximas entre los 16 y 18 grados.
En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
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Las principales localidades afectadas de Santa Fe son Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín- Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo. Mientras que en la provincia de Córdoba son General San Martín - Marcos Juárez - Unión - San Justo- Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba.
Además, desde Meteored informaron que los modelos meteorológicos adelantan una "profundización de un centro de bajas presiones sobre el Litoral argentino y Uruguay" conocido como ciclogénesis que se comenzará a formar a partir del domingo 7 de junio.
"Este tipo de configuraciones suele favorecer el desarrollo de lluvias más organizadas, vientos más intensos y una mayor extensión de las áreas afectadas por precipitaciones", sentenciaron.
Rige una advertencia violeta por niebla y neblina en Buenos Aires
Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba están bajo una advertencia violeta por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.
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Cuál es la diferencia entre niebla y neblina
Según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que diferencia a la niebla y neblina es la intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina.
Nieblas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN
- Evitá circular.
- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
- Encendé las luces bajas y las antiniebla.
- Reducí la velocidad.
- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
- Mantenete informado por las autoridades.
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