6 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

¿Regresa la ciclogénesis? Inminente arribo de lluvias y frío en Buenos Aires

El fin de semana el tiempo estará nublado y las precipitaciones serán las protagonistas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. Mientras que las temperatura máximas se mantendrán entre los 16 y 18 grados.

Por
En CABA se esperan chaparrones y lloviznas durante la jornada del sábado. 

En CABA se esperan chaparrones y lloviznas durante la jornada del sábado. 

El mal tiempo regresal al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en su pronóstico extendido que durante el sábado y domingo se esperan chaparrones y lloviznas dispersas. En cuanto a temperaturas, se mantendrán las mismas condiciones que durante la semana, con máximas entre los 16 y 18 grados.

El planeta nunca antes había experimentado un episodio de El Niño en condiciones de calentamiento tan avanzadas como las actuales.
Te puede interesar:

Las alarmantes evidencias que muestran que Super El Niño puede ser el fenómeno más extremo

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las principales localidades afectadas de Santa Fe son Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín- Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo. Mientras que en la provincia de Córdoba son General San Martín - Marcos Juárez - Unión - San Justo- Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba.

Además, desde Meteored informaron que los modelos meteorológicos adelantan una "profundización de un centro de bajas presiones sobre el Litoral argentino y Uruguay" conocido como ciclogénesis que se comenzará a formar a partir del domingo 7 de junio.

"Este tipo de configuraciones suele favorecer el desarrollo de lluvias más organizadas, vientos más intensos y una mayor extensión de las áreas afectadas por precipitaciones", sentenciaron.

Rige una advertencia violeta por niebla y neblina en Buenos Aires

Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba están bajo una advertencia violeta por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fsanchezparodi/status/2063225310200402416&partner=&hide_thread=false

Cuál es la diferencia entre niebla y neblina

Según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que diferencia a la niebla y neblina es la intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina.

Nieblas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN

  • Evitá circular.
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla.
  • Reducí la velocidad.
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
  • Mantenete informado por las autoridades.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AU_BA_SA/status/2063220325240680824&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Buenos Aires y La Pampa están bajo alerta por lluvias. 

Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias

El fenómeno climático de El Niño podría provocar un evento extremo en la segunda mitad del 2026. 

Alerta global por el Super Niño: hay 90% de probabilidades de un evento climático extremo

Varias provincias de Argentina están bajo alerta por lluvias. 

Drástico cambio del pronóstico en Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias y actividad eléctrica

alerta meteorologica amarilla por lluvias en argentina: ¿cuando llega el agua a buenos aires?

Alerta meteorológica amarilla por lluvias en Argentina: ¿cuándo llega el agua a Buenos Aires?

Se recomienda precaución para circular ante la niebla.

Se mantiene la alerta violeta por niebla en la Ciudad y siete provincias

Una extensa área será afectada por lluvias este domingo.

Mayo se despide con alerta amarilla por lluvias: cómo va a estar el clima en el AMBA este domingo

Rating Cero

Aseguran que Tinelli se separó.

Se separó Marcelo Tinelli después de dos meses de relación

Germán Martitegui

Se filtró el intercambio que tuvo Germán Martitegui con un periodista que dejó sin palabras a todos

Lali dará dos shows en River el 6 y 7 de junio. 

Kylie Minogue llegó a Argentina y aseguran que estará en el show de Lali Espósito

Marta Fort habló sobre su presente sentimental.

Marta Fort reveló qué requisitos debe tener un hombre para conquistarla: "Que no sea rata y tenga auto"

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, último proyecto del Indio. 

Los Fundamentalistas ratificaron el show de este sábado: "El corazón nos pide juntarnos"

El Indio Solari tenía 77 años.

La despedida pública del Indio Solari será el domingo

últimas noticias

Aseguran que Tinelli se separó.

Se separó Marcelo Tinelli después de dos meses de relación

Hace 21 minutos
Zeballos, bicampeón de dobles en Roland Garros: logró su tercer Grand Slam

Zeballos, bicampeón de dobles en Roland Garros: logró su tercer Grand Slam

Hace 1 hora
Miles de personas de autoconvocaron a Plaza de Mayo. 

El adiós al Indio Solari: se espera una despedida multitudinaria para el domingo

Hace 1 hora
El dólar tuvo una semana alcista. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de junio

Hace 1 hora
En CABA se esperan chaparrones y lloviznas durante la jornada del sábado. 

¿Regresa la ciclogénesis? Inminente arribo de lluvias y frío en Buenos Aires

Hace 2 horas