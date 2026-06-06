¿Regresa la ciclogénesis? Inminente arribo de lluvias y frío en Buenos Aires

El fin de semana el tiempo estará nublado y las precipitaciones serán las protagonistas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. Mientras que las temperatura máximas se mantendrán entre los 16 y 18 grados.

En CABA se esperan chaparrones y lloviznas durante la jornada del sábado.

El mal tiempo regresal al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en su pronóstico extendido que durante el sábado y domingo se esperan chaparrones y lloviznas dispersas . En cuanto a temperaturas, se mantendrán las mismas condiciones que durante la semana, con máximas entre los 16 y 18 grados.

Las alarmantes evidencias que muestran que Super El Niño puede ser el fenómeno más extremo

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Córdoba y Santa Fe . Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas . Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Una ciclogénesis podría impulsar lluvias más generalizadas sobre el este del país, y en particular sobre el #AMBA en los próximos días. Los detalles con @cindymfernandez https://t.co/rOyRfymrKT pic.twitter.com/QTODeXYPIK

Las principales localidades afectadas de Santa Fe son Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín- Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo. Mientras que en la provincia de Córdoba son General San Martín - Marcos Juárez - Unión - San Justo- Ischilín - Río Seco - Sobremonte - Tulumba.

Además, desde Meteored informaron que los modelos meteorológicos adelantan una " profundización de un centro de bajas presiones sobre el Litoral argentino y Uruguay" conocido como ciclogénesis que se comenzará a formar a partir del domingo 7 de junio.

"Este tipo de configuraciones suele favorecer el desarrollo de lluvias más organizadas, vientos más intensos y una mayor extensión de las áreas afectadas por precipitaciones", sentenciaron.

Rige una advertencia violeta por niebla y neblina en Buenos Aires

Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa y Córdoba están bajo una advertencia violeta por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fsanchezparodi/status/2063225310200402416&partner=&hide_thread=false Niebla en Monte Grande / Sábado 6 de junio / 8.42 am #niebla #clima pic.twitter.com/1W9d2voLO8 — Fede Sánchez Parodi (@fsanchezparodi) June 6, 2026

Cuál es la diferencia entre niebla y neblina

Según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que diferencia a la niebla y neblina es la intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina.

Nieblas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN

Evitá circular.

Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

Encendé las luces bajas y las antiniebla.

Reducí la velocidad.

En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

Mantenete informado por las autoridades.