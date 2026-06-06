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Se filtró el intercambio que tuvo Germán Martitegui con un periodista que dejó sin palabras a todos

En las últimas horas, se conoció un áspero intercambio entre el prestigioso chef y un reconocido periodista, un episodio que dejó a todo el arco mediático completamente sin palabras.

Germán Martitegui

Germán Martitegui

  • Crecen los rumores sobre una posible salida de Germán Martitegui de MasterChef Celebrity.
  • El periodista Nicolás Peralta contó una anécdota que volvió a poner al chef en el centro de la polémica.
  • Según relató, le escribió por WhatsApp para consultarle sobre una corbata que había visto en una foto.
  • Peralta aseguró que no recibió respuesta y que, minutos después, un directivo de Telefe le pidió que no volviera a contactar a Martitegui.

Las versiones sobre una posible salida de Germán Martitegui de MasterChef Celebrity siguen generando repercusión y, en medio de las especulaciones sobre el futuro del programa, surgió una polémica inesperada que volvió a poner al reconocido chef en el centro de la escena. Mientras crecen los rumores que lo vinculan con una eventual desvinculación del ciclo, una fuerte anécdota relatada en televisión abrió un nuevo foco de conflicto y alimentó el debate sobre su vínculo con la prensa.

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Quien expuso la situación fue el periodista Nicolás Peralta durante su participación en Sálvese quien pueda (América TV). Allí aseguró que Martitegui mantenía una actitud distante durante sus visitas a distintos programas televisivos y recordó algunos episodios que, según su versión, generaban incomodidad entre quienes trabajaban detrás de cámara. Sus declaraciones sorprendieron al panel y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Germán Martitegui
Germán Martitegui
Germán Martitegui

El momento más llamativo del relato llegó cuando Peralta contó que intentó contactarse con el chef por WhatsApp para consultarle sobre una corbata que había visto en una fotografía. De acuerdo con el periodista, el mensaje no obtuvo respuesta y, pocos segundos después, recibió una llamada de un directivo de Telefe pidiéndole que no volviera a comunicarse con Martitegui. La historia generó una fuerte repercusión mediática y sumó un nuevo capítulo a las especulaciones que rodean al jurado del exitoso reality gastronómico.

Como fue la charla que se filtró entre Germán Martitegui y un periodista

En medio de las versiones que ponen en duda la continuidad de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity, salió a la luz una llamativa anécdota que involucra al chef y al periodista Nicolás Peralta. La historia fue contada en Sálvese quien pueda (América TV) y rápidamente generó repercusión, ya que expuso un episodio tan inesperado como llamativo entre ambos.

martitegui peralta

Según relató Peralta, todo comenzó cuando un amigo suyo que trabaja en ceremonial y protocolo en Suiza le consultó por una corbata que Martitegui lucía en una fotografía. Con la intención de averiguar la marca, el periodista decidió escribirle directamente al cocinero a través de WhatsApp. El mensaje fue breve y cordial: se presentó y le preguntó de dónde era el accesorio que había llamado la atención de su conocido.

Sin embargo, la respuesta nunca llegó. De acuerdo con el panelista, apenas segundos después de enviar el mensaje recibió una llamada de un importante directivo de Telefe que le pidió que no volviera a contactar al chef. El episodio sorprendió a sus compañeros y alimentó aún más el aura de hermetismo que suele rodear a Martitegui, justo en un momento en el que su nombre también aparece vinculado a rumores sobre posibles cambios en el jurado del exitoso reality gastronómico.

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