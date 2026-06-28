28 de junio de 2026 Inicio
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El Gobierno busca a tres argentinos desaparecidos durante los terremotos en Venezuela

La misión consular humanitaria de Cancillería llegó a Venezuela y registró siete argentinos desaparecidos, de los que encontraron cuatro. Todavía están buscando a los tres restantes.

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Hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos en Venezuela.

Hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos en Venezuela.

El canciller Pablo Quirno explicó que Argentina desplegó una misión consular humanitaria en Venezuela este domingo conformada por dos funcionarios, tras los dos terremotos que ya causaron al menos 1.450 personas muertas y 3.150 heridas. Al cierre de esta nota, siete argentinos habían sido reportados como desaparecidos y solo cuatro fueron encontrados.

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Venezuela: ya hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos

Así que continúan las tareas para dar con el paradero de los otros tres y asistir a todas las personas argentinas que se acerquen a solicitar asistencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto también recibió 34 llamados ofreciendo ayuda humanitaria para el país caribeño.

El objetivo del par de empleados públicos enviados a Venezuela es "relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas", según publicó Quirno en X.

Entre los datos recolectados hasta este domingo se registraron seis personas argentinas fallecidas; tres grupos familiares, dos personas y un menor en "situación de vulnerabilidad"; una persona hospitalizada y 215 pedidos de asistencia vía e-mail y celular. La Cancillería habilitó una línea de celular local y brindó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en Venezuela.

Las cifras oficiales de las personas muertas y las heridas en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, informó que ya se registraron 1.450 muertos y 3.150 heridos debido a los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio. Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

De acuerdo a la iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela, de las 62.099 personas reportadas como perdidas solo se encontraron 14.905. Por lo que, 47.194 personas continúan sin ser ubicadas.

La magnitud del desastre llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a catalogar a La Guaira como zona de desastre. Organismos internacionales, gobiernos de la región y agencias de ayuda humanitaria activaron operativos especiales para asistir a la población afectada, mientras persiste el temor por nuevas réplicas y por el aumento de la cifra de víctimas a medida que avanzan los trabajos de remoción de escombros.

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