El compositor de YMCA, hoy una canción trumpista, amenazó con demandar a quienes la consideren un "himno gay"

Village People cantó el histórico tema en el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde está fuertemente relacionado con la campaña del ahora presidente. Uno de sus autores, el policía de Village People, negó el vínculo de la obra con la comunidad homosexual.

YMCA, de Village People, se convirtió en un himno trumpista, y así sonó en el sorteo del Mundial 2026.

El sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos , realizado el pasado viernes, tuvo como artistas musicales a Andrea Bocelli y Robbie Williams, pero el cierre fue de una banda ligada a Donald Trump: Village People , que interpretó el clásico YMCA , históricamente asociada a la comunidad homosexual. Sin embargo, uno de sus autores, muy cercano hoy al presidente republicano, amenazó con demandar a cualquiera que sugiera que la canción es un "himno gay" .

El tema fue publicado en noviembre de 1978 y, a principios del año siguiente, alcanzó el segundo puesto de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Inesperadamente, encabezó ese ranking en noviembre de 2024, en el marco de la elección de Trump , quien volvió a ponerla en boca de todos al bailarla en sus eventos políticos a partir de 2020.

Village People saltó a la fama por aquellos años con sus ritmos pegadizos de disco y dance-pop, sus letras con doble sentido y su permanente alusión a la comunidad gay . De hecho, los personajes que encarna cada integrante (como el policía, el vaquero, el motoquero y el amerindio) eran estereotipos comunes en la escena homosexual norteamericana de los '70.

Sin embargo, a finales de 2024, en plena efervescencia trumpista, Victor Willis , integrante de la banda desde los comienzos y quien utiliza la vestimenta de policía , negó recientemente ese vínculo y amenazó con demandar a quien establezca que YMCA es un "himno gay".

"En enero de 2025, mi esposa empezará a demandar a todos los medios de comunicación que se refieran falsamente a YMCA, ya sea en sus titulares o aludidos en la base de la noticia, diciendo que YMCA es, de alguna manera, un himno gay, porque dicha idea se basa únicamente en que la letra de la canción alude a una actividad que no es la adecuada" , anunció en sus redes sociales.

Willis afirmó que existía una "falsa suposición" de que la YMCA era un himno gay porque sus compañeros de banda eran homosexuales, y que las Asociaciones Cristianas de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés) se consideraban un lugar de reunión gay.

El cantante, manifiestamente heterosexual, sostuvo que la famosa frase "you can hang out with all the boys" ("podés pasar el rato con todos los chicos") era "simplemente jerga de los años 70 para referirse a los chicos negros que se juntaban para practicar deportes, apostar o lo que fuera; no hay nada gay en eso".

Victor Willis Village People Victor Willis, el policía de Village People.

Inicialmente, el propio Willis le había pedido a Trump que dejara de utilizar la canción. No obstante, el republicano había obtenido una licencia de uso político para la canción de BMI, que gestiona los derechos de interpretación musical, lo que significa que podía usarse libremente.

Cuando comenzaron a llegar las regalías, el músico cambió de opinión. "Los beneficios económicos han sido enormes", reveló Willis. "Se estima que YMCA ha recaudado varios millones de dólares desde que el presidente electo siguió usando la canción. Por lo tanto, me alegro de haber permitido que el presidente electo siguiera usando YMCA. Y le agradezco que haya elegido usar mi canción", expresó.

"Por ejemplo, estaba estancada en el número 2 de la lista Billboard antes de que el presidente electo la usara", explicó, y destacó que más de 45 años después alcanzó el primer lugar.

La letra de YMCA de Village People

Joven, no hay necesidad de sentirte mal

Dije: Joven, levántate del suelo

Dije: Joven, porque estás en una nueva ciudad

No hay necesidad de estar infeliz

Joven, hay un lugar al que podés ir

Dije: Joven, cuando estás corto de dinero

Podés quedarte ahí, y estoy seguro de que vas a encontrar

Muchas formas de pasar un buen rato

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Tienen de todo

Para que ustedes, hombres, disfruten

Podés pasar el rato con todos los chicos

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Podés asearte

Podés comer una buena comida

Podés hacer lo que quieras

Joven, ¿me estás escuchando?

Dije: Joven, ¿qué querés ser?

Dije: Joven, podés hacer tus sueños realidad

Pero tenés que saber una cosa

Nadie lo hace todo solo

Dije: Joven, dejá el orgullo a un lado

Y simplemente andá ahí, a la Y-M-C-A

Estoy seguro de que pueden ayudarte hoy

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Tienen de todo

Para que ustedes, hombres, disfruten

Podés pasar el rato con todos los chicos

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Podés asearte

Podés comer una buena comida

Podés hacer lo que quieras

Joven, yo estuve una vez en tu lugar

Dije: Yo estaba deprimido y triste

Sentía que a nadie le importaba si yo vivía

Sentía que el mundo entero estaba tan cerrado

Fue entonces cuando alguien se acercó a mí

Y dijo: Joven, caminá por la calle

Hay un lugar llamado la Y-M-C-A

Ellos pueden ayudarte a retomar tu camino

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Tienen de todo

Para que ustedes, hombres, disfruten

Podés pasar el rato con todos los chicos

Y-M-C-A

Es divertido quedarse en la Y-M-C-A

Joven, joven

No hay necesidad de sentirte mal

Joven, joven

Levantate del suelo

Y-M-C-A

Solo andá a la Y-M-C-A

Joven, joven

No hay necesidad de sentirte mal

Joven, joven

Levantate del suelo