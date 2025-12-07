7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

El exlíder de Los Redonditos de Ricota participó del concierto con un video. La segunda fecha de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata se transmite sin costo.

Por
El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.

Inidio Solari

Inidio Solari, ex vocalista de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y fundador de Los fundamentalistas del aire acondicionado.

Redes sociales

El Indio Solari dejó un mensaje emotivo en el primer show por los 20 años de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que se realizó este sábado en La Plata y agradeció a su público: "Son de los mejores del planeta y les mando un abrazo a todos".

El músico ofreció una durísima reflexión sobre la actualidad política argentina.
Te puede interesar:

El Indio Solari cruzó al gobierno de Javier Milei y lo comparó con el menemismo: "Te están cagando en la nariz"

"Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario. Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo", explicó el exvocalista de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1997525946631692466&partner=&hide_thread=false

Además de este mensaje especialmente grabado para sus fans, para la interpretación de algunas canciones la banda proyectó una versión de estudio junto al Indio para interpretarlas en el Estadio Único Diego Armando Maradona. El artista los acompañó durante "Tarea Fina", "Nike es la cultura" y durante el cierre con "Jijiji".

Cómo ver gratis el segundo show de la banda del Indio Solari

Con motivo de su aniversario, la banda del Indio Solari transmitirá su presentación de este domingo a partir de las 21 a través de su canal de YouTube "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" para todas las personas que no puedan acercarse a La Plata.

Embed - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - 07/12/25 Estadio Unic, La Plata

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

play

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

Rating Cero

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

últimas noticias

River jugará la Copa Sudamericana 2026.

Tras la eliminación de Boca del Torneo Clausura, River jugará la Copa Sudamericana 2026

Hace 5 minutos
Carlos Peloso era policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en seis meses iba a ser padre

Hace 5 minutos
El presidente Javier Milei.

Milei mantiene un 49% de imagen positiva: Kicillof el más valorado de la oposición

Hace 53 minutos
Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Hace 1 hora
La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: Pusieron en peligro a nuestros hijos

La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: "Pusieron en peligro a nuestros hijos"

Hace 1 hora