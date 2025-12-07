El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital El exlíder de Los Redonditos de Ricota participó del concierto con un video. La segunda fecha de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata se transmite sin costo. Por + Seguir en







El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata. Inidio Solari, ex vocalista de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y fundador de Los fundamentalistas del aire acondicionado. Redes sociales

El Indio Solari dejó un mensaje emotivo en el primer show por los 20 años de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que se realizó este sábado en La Plata y agradeció a su público: "Son de los mejores del planeta y les mando un abrazo a todos".

"Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario. Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo", explicó el exvocalista de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1997525946631692466&partner=&hide_thread=false El saludo del Indio por los 20 años de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. pic.twitter.com/q0iCJ75BeI — Marian Herrera (@marianherrrera) December 7, 2025 Además de este mensaje especialmente grabado para sus fans, para la interpretación de algunas canciones la banda proyectó una versión de estudio junto al Indio para interpretarlas en el Estadio Único Diego Armando Maradona. El artista los acompañó durante "Tarea Fina", "Nike es la cultura" y durante el cierre con "Jijiji".

Cómo ver gratis el segundo show de la banda del Indio Solari Con motivo de su aniversario, la banda del Indio Solari transmitirá su presentación de este domingo a partir de las 21 a través de su canal de YouTube "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" para todas las personas que no puedan acercarse a La Plata.

Embed - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - 07/12/25 Estadio Unic, La Plata