Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto" El delantero de la Academia cortó su racha negativa tras 966 minutos sin convertir y fue la figura de una eliminación histórica de Boca en su cancha: "Los delanteros necesitan el gol", expresó.







10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Diez partidos sin goles, 966 minutos sin convertir, un solo tanto en todo el Torneo Clausura, pero el goleador apareció en el momento justo: Adrián Maravilla Martínez volvió a meterla, justo en una semifinal del Torneo Clausura contra Boca para un triunfo histórico para Racing. El delantero no ocultó su alegría tras la victoria y expresó: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto".

El 9 de la Academia, reconocido devoto de Dios, saltó más alto que todos a los 30 minutos del segundo tiempo, tras un centro preciso desde la izquierda de Gabriel Rojas, y clavó un cabezazo inatajable. Ese golazo cortó una racha negativa increíble de diez partidos para un goleador de su talla. "La verdad, contento. Los delanteros necesitan el gol. Yo siempre tengo algo en mi vida. Mientras llegue a casa, me acueste y diga que dejé todo, que corrí hasta donde me dio... Después, el gol son circunstancias. Venimos ganando seguido y los compañeros están compitiendo. Contento. El equipo no depende sólamente de mí", aseguró.

Además, el goleador de la fe añadió: "Siempre creyendo, porque obviamente que todo hijo de Dios pasó por el desierto. Jesús mismo tuvo 40 días en el desierto, Moisés también. A veces Dios te prepara, te moldea ahí, cuando las cosas no salen, y bueno, hoy me toca disfrutar después de mucho tiempo".

EL GOLEADOR DE LA FE: la palabra de Maravilla Martínez, el autor del golazo para el 1-0 de Racing ante Boca en La Bombonera por la semi del #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025 El delantero no convertía desde el 16 de septiembre, cuando Racing superó 1-0 a Vélez, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, es el cuarto gol que le hace al Xeneize durante su carrera futbolística: el 19 de marzo de 2023, con la camiseta de Instituto, había hecho el segundo tanto en la victoria por 3-2. El 10 de marzo del año pasado, por la Copa de la Liga Profesional, también en la Bombonera había convertido un gol en la derrota por 4-2. Mientras que el 8 de febrero de este 2025 había anotado en el 2-0 por el Torneo Apertura, en el Cilindro.