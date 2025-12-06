Messi, de nuevo campeón: Inter Miami ganó por primera vez en su historia la MLS, con goles de De Paul y Allende Con un show del astro rosarino, las Garzas superaron en la gran final por 3-1 a Vancouver Whitecaps, del alemán Müller, con los argentinos como grandes protagonistas. Por + Seguir en







La foto del campeón de la MLS Cup, con Messi como figura. Messi levanta su título nº 47 de su carrera.

¡Inter Miami, campéon de la MLS por primera vez en su historia! Con un show futbolístico de Lionel Messi, Las Garzas superaron a Vancouver Whitecaps por 3-1, con tantos del colombiano Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende; había empatado transitoriamente Ali Ahmed. Así, el joven club de Miami logró el tan ansiado título, en la despedida del fútbol profesional de dos leyendas como Jordi Alba y Sergio Busquets.

Embed ¡¡MIAMI ME LO CONFIRMÓ!! ¡¡INTER MIAMI ES CAMPEÓN DE LA #MLS POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA DE LA MANO DE LEO MESSI!!



@MLS on Apple pic.twitter.com/1WXXrhcOae — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025 ¡Miami me lo confirmó! Y Messi es campeón nuevamente, logró su título nº 47 en su historia, el más ganador de todos. No hay otro futbolista que haya obtenido más títulos que él. Con 38 años y el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el 10 de la Selección argentina demostró que está más vigente que nunca y barrió con todos en un liga estadounidense inolvidable en esta temporada.

Con una postemporada de ensueño, anotando 6 goles y 9 pases de gol durante los playoff, tras ser el MVP de la temporada regular, Messi coronó su cuarto título con Inter Miami y lo llevó a la gloria una vez más. Leo ya había ganado la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este de este año. Antes del crack rosarino, Las Garzas nunca habían ganado nada.

lionel messi campeon mls Messi metió 6 goles y 9 pases de gol durante los playoffs. Con una armada bien argentina, comandada por el entrenador Javier Mascherano, y un plantel con compatriotas como los arqueros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari, los defensores Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt, los volantes Baltasar Rodríguez y Rodrigo De Paul y los delanteros Mateo Silvetti y Tadeo Allende. Este último se destapó en los playoffs y fue la gran figura del equipo rosa: metió 9 goles en la postemporada.

Y la parada no era nada sencilla: enfrente estaba el equipo canadiense de Vancouver Whitecaps. Con el alemán Thomas Müller como bandera, en el medio el argentino/paraguayo Andrés Cubas y los rapiditos adelante como Ali Ahmed y Emmanuel Sabbi, la visita vendió cara su derrota, y se rindió sobre el final ante la magia de Messi y compañía.