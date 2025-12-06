6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Messi, de nuevo campeón: Inter Miami ganó por primera vez en su historia la MLS, con goles de De Paul y Allende

Con un show del astro rosarino, las Garzas superaron en la gran final por 3-1 a Vancouver Whitecaps, del alemán Müller, con los argentinos como grandes protagonistas.

Por
La foto del campeón de la MLS Cup

La foto del campeón de la MLS Cup, con Messi como figura.

Messi levanta su título nº 47 de su carrera.

Messi levanta su título nº 47 de su carrera.

¡Inter Miami, campéon de la MLS por primera vez en su historia! Con un show futbolístico de Lionel Messi, Las Garzas superaron a Vancouver Whitecaps por 3-1, con tantos del colombiano Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende; había empatado transitoriamente Ali Ahmed. Así, el joven club de Miami logró el tan ansiado título, en la despedida del fútbol profesional de dos leyendas como Jordi Alba y Sergio Busquets.

Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.
Te puede interesar:

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

Embed

¡Miami me lo confirmó! Y Messi es campeón nuevamente, logró su título nº 47 en su historia, el más ganador de todos. No hay otro futbolista que haya obtenido más títulos que él. Con 38 años y el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el 10 de la Selección argentina demostró que está más vigente que nunca y barrió con todos en un liga estadounidense inolvidable en esta temporada.

Con una postemporada de ensueño, anotando 6 goles y 9 pases de gol durante los playoff, tras ser el MVP de la temporada regular, Messi coronó su cuarto título con Inter Miami y lo llevó a la gloria una vez más. Leo ya había ganado la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este de este año. Antes del crack rosarino, Las Garzas nunca habían ganado nada.

lionel messi campeon mls
Messi metió 6 goles y 9 pases de gol durante los playoffs.

Messi metió 6 goles y 9 pases de gol durante los playoffs.

Con una armada bien argentina, comandada por el entrenador Javier Mascherano, y un plantel con compatriotas como los arqueros Rocco Ríos Novo y Oscar Ustari, los defensores Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt, los volantes Baltasar Rodríguez y Rodrigo De Paul y los delanteros Mateo Silvetti y Tadeo Allende. Este último se destapó en los playoffs y fue la gran figura del equipo rosa: metió 9 goles en la postemporada.

Y la parada no era nada sencilla: enfrente estaba el equipo canadiense de Vancouver Whitecaps. Con el alemán Thomas Müller como bandera, en el medio el argentino/paraguayo Andrés Cubas y los rapiditos adelante como Ali Ahmed y Emmanuel Sabbi, la visita vendió cara su derrota, y se rindió sobre el final ante la magia de Messi y compañía.

De esta manera, Inter Miami se consagra por primera vez en Estados Unidos en la MLS Cup, desde su fundación en enero de 2018. Así, con el título de liga bajo el brazo, confirmó su presencia en la ConcaChampions de 2026 y deberá jugar la Campeones Cup, contra el ganador de la Liga Mexicana.

Rodrigo De Paul final
Rodrigo De Paul, una de las figuras de la final.

Rodrigo De Paul, una de las figuras de la final.

Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, la gran final: formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray (Marcelo Weigandt), Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti (Yannick Bright), Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez (Telasco Segovia); Lionel Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso (Ryan Gauld), Mathías Laborda; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas (Kenji Cabrera); Emmanuel Sabbi (Jayden Nelson), Thomas Müller, Ali Ahmed (Joedrick Pupe); y Brian White. DT: Jesper Sorensen.

Mirá el resumen de la consagración de Inter Miami en la MLS

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A los 13 años, por problemas de salud, Messi debió viajar a Barcelona para hacer un tratamiento

Lionel Messi confesó cuál es su sueño en el fútbol argentino: "El patio de mi casa"

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas

Austria fue uno de los mejores europeos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El error viral de Austria con el escudo de la Selección argentina: así fue la rectificación oficial

Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final

Rating Cero

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.
play

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.
play

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia.

La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda?

El exfutbolista volvió a Suiza donde nacerá su segundo hijo con la modelo.

Video: así fue el emotivo reencuentro entre Maxi López y su hija Elle después de dejar MasterChef Celebrity

últimas noticias

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

Hace 15 minutos
Las lluvias se concentrarán durante el día sábado en la zona oeste de Argentina. 

El fin de semana largo llega con un combo de lluvias, granizo y calor: rigen varias alertas en Argentina

Hace 17 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Hace 37 minutos
play
Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Hace 37 minutos
Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

Hace 39 minutos