Volodímir Zelenski aseguró que las negociaciones por la paz con Rusia son "constructivas" El presidente de Ucrania subrayó que se acordaron los próximos pasos para avanzar con un acuerdo que ponga fin a la guerra que está próxima a cumplir cuatro años.







Volodímir Zelenski participó por videollamada en la tercera jornada de negociaciones de paz en Estados Unidos. X @ZelenskyyUa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó que tanto él como su equipo mantuvieron una llamada "muy sustantiva y constructiva" con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en el marco de las negociaciones para terminar la guerra con Rusia que está próxima a cumplir cuatro años desde su inicio.

Semanas atrás, el presidente norteamericano Donald Trump le presentó a Ucrania una propuesta de paz compuesta por 28 puntos que había acordado con su par ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, para Zelenski hubiera significado una enorme concesión de soberanía porque, entre algunos de sus ítems más importantes, tendría que resignar los territorios de Crimea y Donbás, ubicados al sur y este, respectivamente. Desde ese entonces, comenzaron las negociaciones entre las delegaciones pertinentes y que se están desarrollando en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Zelenski explicó que durante la última comunicación se acordaron los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos llegar a un acuerdo de paz más cercano a la posición ucraniana. El presidente ucraniano participó de la reunión negociadora desde Kyiv, mientras que el jefe de su delegación, Rustem Umerov, y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andriy Gnatov, quienes se encontraron de manera presencial en Miami junto a los representantes norteamericanos. Estas conversaciones comenzaron el jueves y ya se extendieron por tercer día consecutivo.

Además, el mandatario ucraniano dijo que durante la videollamada se abordaron elementos centrales para lograr un alto el fuego duradero y evitar una eventual tercera ofensiva rusa. También insistió en la necesidad de establecer mecanismos que limiten la posibilidad de que Moscú incumpla compromisos, un antecedente que Kiev y organizaciones internacionales han subrayado en múltiples ocasiones desde los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015.

La gestión ucraniana sostiene que cualquier plan debe garantizar su seguridad futura, incluir garantías verificables y ofrecer un marco claro para la reconstrucción nacional, uno de los ejes más críticos tras la destrucción causada por la guerra. El Gobierno también insiste en que cualquier entendimiento debe respetar la integridad territorial del país, una posición reiterada ante organismos internacionales y socios multilaterales.