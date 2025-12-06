6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Volodímir Zelenski aseguró que las negociaciones por la paz con Rusia son "constructivas"

El presidente de Ucrania subrayó que se acordaron los próximos pasos para avanzar con un acuerdo que ponga fin a la guerra que está próxima a cumplir cuatro años.

Por
Volodímir Zelenski participó por videollamada en la tercera jornada de negociaciones de paz en Estados Unidos.

Volodímir Zelenski participó por videollamada en la tercera jornada de negociaciones de paz en Estados Unidos.

X @ZelenskyyUa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó que tanto él como su equipo mantuvieron una llamada "muy sustantiva y constructiva" con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en el marco de las negociaciones para terminar la guerra con Rusia que está próxima a cumplir cuatro años desde su inicio.

La región donde se encuentra la central nuclear quedó en medio de la guerra. 
Te puede interesar:

Guerra entre Rusia y Ucrania: alertan por el mal funcionamiento de la central nuclear en Chernobyl

Semanas atrás, el presidente norteamericano Donald Trump le presentó a Ucrania una propuesta de paz compuesta por 28 puntos que había acordado con su par ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, para Zelenski hubiera significado una enorme concesión de soberanía porque, entre algunos de sus ítems más importantes, tendría que resignar los territorios de Crimea y Donbás, ubicados al sur y este, respectivamente. Desde ese entonces, comenzaron las negociaciones entre las delegaciones pertinentes y que se están desarrollando en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Zelenski explicó que durante la última comunicación se acordaron los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos llegar a un acuerdo de paz más cercano a la posición ucraniana. El presidente ucraniano participó de la reunión negociadora desde Kyiv, mientras que el jefe de su delegación, Rustem Umerov, y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andriy Gnatov, quienes se encontraron de manera presencial en Miami junto a los representantes norteamericanos. Estas conversaciones comenzaron el jueves y ya se extendieron por tercer día consecutivo.

Además, el mandatario ucraniano dijo que durante la videollamada se abordaron elementos centrales para lograr un alto el fuego duradero y evitar una eventual tercera ofensiva rusa. También insistió en la necesidad de establecer mecanismos que limiten la posibilidad de que Moscú incumpla compromisos, un antecedente que Kiev y organizaciones internacionales han subrayado en múltiples ocasiones desde los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015.

La gestión ucraniana sostiene que cualquier plan debe garantizar su seguridad futura, incluir garantías verificables y ofrecer un marco claro para la reconstrucción nacional, uno de los ejes más críticos tras la destrucción causada por la guerra. El Gobierno también insiste en que cualquier entendimiento debe respetar la integridad territorial del país, una posición reiterada ante organismos internacionales y socios multilaterales.

Por último, el presidente francés, Emmanuel Macrón, adelantó que el próximo lunes tendrá una reunión en Londres con Zelenski en la que también participarán el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. La intención de este encuentro es que la Unión Europea pueda tener expresar su posición ante el conflicto con Rusia, después de las declaraciones realizadas por Putin en los últimos días en las que aseguró que su país se encuentra listo para iniciar una ofensiva militar contra el bloque continental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Putin y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Rusia aceptó algunas propuestas de EEUU sobre Ucrania, pero sigue negociando

Putin acusó a Europa de sabotear las negociaciones de paz con Ucrania.

Putin: "Si Europa quiere una guerra, estamos listos"

El ataque desencadenó masivos cortes de luz en las zonas afectadas.

Rusia lanzó un feroz ataque con misiles hipersónicos y 600 drones sobre zonas residenciales de KIev

Andrii Yermak junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Renunció la mano derecha del presidente ucraniano Zelenski, acusado de corrupción en medio de la guerra

Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania al retiro de tropas y a reconocer territorios anexados

Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania: "Si no se van, lo haremos por la vía militar"

Rating Cero

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.
play

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.
play

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia.

La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda?

El exfutbolista volvió a Suiza donde nacerá su segundo hijo con la modelo.

Video: así fue el emotivo reencuentro entre Maxi López y su hija Elle después de dejar MasterChef Celebrity

últimas noticias

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

Hace 16 minutos
Las lluvias se concentrarán durante el día sábado en la zona oeste de Argentina. 

El fin de semana largo llega con un combo de lluvias, granizo y calor: rigen varias alertas en Argentina

Hace 18 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Hace 38 minutos
play
Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Hace 38 minutos
Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

Hace 40 minutos