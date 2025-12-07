7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei mantiene un 49% de imagen positiva: Axel Kicillof el más valorado de la oposición

Un informe de una consultora expuso que casi la mitad de los argentinos aprueba la gestión del jefe de Estado, a dos años de su asunción. Además, el gobernador bonaerense se sostiene como el opositor con mejor percepción.

Por
El presidente Javier Milei.

El presidente Javier Milei.

Un estudio de Opina Argentina expuso que casi la mitad de los argentinos aprueba la gestión del presidente Javier Milei, a casi dos años de la asunción del libertario en la Casa Rosada, que se cumplirá el 10 de diciembre. Además, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es el opositor con mejor imagen.

ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra milei en el caso $libra
Te puede interesar:

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

El relevamiento de la consultora, realizada entre el 1° y el 3 de diciembre a 1.772 personas, marcó que la reputación de Milei subió un punto con respecto al último estudio. Con respecto a los sexos, el 57% de los hombres respondió que acepta la administración del jefe de Estado, mientras que el 41% de las mujeres la rechaza.

En tanto, la exministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuenta con el mismo nivel de imagen positiva que el mandatario y el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, sumó 43 puntos porcentuales de aprobación.

Javier Milei Patricia Bullrich
Javier Milei y Patricia Bullrich, con la misma imagen.

Javier Milei y Patricia Bullrich, con la misma imagen.

Por su parte, Kicillof reunió un 44% de imagen positiva y 55% de negativa, por lo que se mantiene como el opositor con mejor percepción. Además, la expresidenta Cristina Kirchner cuenta con un 37% de aprobación y 62% de rechazo, mientras que Sergio Massa sostiene un 35% y 63% respectivamente.

En este marco, desde Opina Argentina destacaron el impacto de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas: "El 2025 fue un año políticamente muy agitado. Con el triunfo electoral de octubre, el Gobierno transformó el clima social y llega a diciembre con las variables de opinión alineadas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Pedro Saborido en TVR: "Están panelizando el Congreso"

Javier Milei en el acto de bienvenida a los aviones de combate F-16.

Milei celebra la llegada de los F-16 mientras entrega soberanía y sostiene doctrinas peligrosas

play

Indomables debatió la compra de los F16: "Una clara demostración del alineamiento de Milei con EEUU"

Javier Milei abordo de un F-16

Milei se subió a un avión F-16: todas las reacciones en redes sociales

El Presidente junto a Gustavo Valverde, Karina Milei y Luis Petri.
play

Milei defendió la designación de Presti: "Quien más sabe de Defensa es un militar"

Milei planea viajar a Noruega.

Milei viaja a Noruega para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

Rating Cero

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

últimas noticias

River jugará la Copa Sudamericana 2026.

Tras la eliminación de Boca del Torneo Clausura, River jugará la Copa Sudamericana 2026

Hace 6 minutos
Carlos Peloso era policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El joven baleado por un policía en Morón tenía 19 años y en seis meses iba a ser padre

Hace 6 minutos
El presidente Javier Milei.

Milei mantiene un 49% de imagen positiva: Kicillof el más valorado de la oposición

Hace 54 minutos
Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Hace 1 hora
La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: Pusieron en peligro a nuestros hijos

La mamá de dos bailarinas denunció al teatro y a la producción del Torneo Fed: "Pusieron en peligro a nuestros hijos"

Hace 1 hora