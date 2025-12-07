Javier Milei mantiene un 49% de imagen positiva: Axel Kicillof el más valorado de la oposición Un informe de una consultora expuso que casi la mitad de los argentinos aprueba la gestión del jefe de Estado, a dos años de su asunción. Además, el gobernador bonaerense se sostiene como el opositor con mejor percepción. Por + Seguir en







El presidente Javier Milei.

Un estudio de Opina Argentina expuso que casi la mitad de los argentinos aprueba la gestión del presidente Javier Milei, a casi dos años de la asunción del libertario en la Casa Rosada, que se cumplirá el 10 de diciembre. Además, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es el opositor con mejor imagen.

El relevamiento de la consultora, realizada entre el 1° y el 3 de diciembre a 1.772 personas, marcó que la reputación de Milei subió un punto con respecto al último estudio. Con respecto a los sexos, el 57% de los hombres respondió que acepta la administración del jefe de Estado, mientras que el 41% de las mujeres la rechaza.

En tanto, la exministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuenta con el mismo nivel de imagen positiva que el mandatario y el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, sumó 43 puntos porcentuales de aprobación.

Javier Milei Patricia Bullrich Javier Milei y Patricia Bullrich, con la misma imagen. Por su parte, Kicillof reunió un 44% de imagen positiva y 55% de negativa, por lo que se mantiene como el opositor con mejor percepción. Además, la expresidenta Cristina Kirchner cuenta con un 37% de aprobación y 62% de rechazo, mientras que Sergio Massa sostiene un 35% y 63% respectivamente.