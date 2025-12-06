6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Máxima tensión: ante el despliegue militar de Estados Unidos, Venezuela reclutó 5.600 nuevos soldados

"Por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio", advirtieron los altos mandos militares durante el acto de incorporación de los efectivos.

Por
Venezuela reclutó 5.600 nuevos soldados para hacer frente a las amenazas de invasión de Estados Unidos.

Venezuela reclutó 5.600 nuevos soldados para hacer frente a las amenazas de invasión de Estados Unidos.

La Fuerza Armada de Venezuela reclutó este sábado a 5.600 nuevos soldados a sus filas para hacer frente a la escalada de tensiones con Estados Unidos que comenzó a principios de septiembre, cuando la Casa Blanca inició una campaña militar contra el régimen de Nicolás Maduro y que ahora se intensificó ante las amenazas del presidente norteamericano Donald Trump de realizar operaciones en el territorio del país latinoamericano.

Volodímir Zelenski participó por videollamada en la tercera jornada de negociaciones de paz en Estados Unidos.
Te puede interesar:

¿Se acerca el fin de la guerra? Zelenski aseguró que las negociaciones con Rusia son "constructivas"

"Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio", dijo el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez durante el acto de incorporación de los nuevos soldados, realizado en el Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas. Según las autoridades venezolanas, desde que comenzó la campaña militar de Estados Unidos contra Maduro, se incrementaron las solicitudes para sumarse al Ejército.

GERALD FORD 24-10-25
Estados Unidos ya asesinó a unas 43 personas en sus diez ataques contra embarcaciones cercanas a las costas de Venezuela y Colombia.

Estados Unidos ya asesinó a unas 43 personas en sus diez ataques contra embarcaciones cercanas a las costas de Venezuela y Colombia.

"En estos momentos donde el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante, a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes, acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", afirmó el general Javier José Marcano.

La Fuerza Armada venezolana está conformada por unos 200.000 efectivos a los que se suman otros 200.000 policías, según datos oficiales. Maduro sostuvo que también cuenta con unos ocho millones de reservistas de la Milicia Nacional Bolivariana.

Si bien la rivalidad entre Estados Unidos y Venezuela existe hace varios años, cuando el país latinoamericano era liderado por Hugo Chávez, a principios de los 2000, el conflicto escaló en los últimos meses. A partir de septiembre, la Casa Blanca inició una campaña militar contra el presidente Maduro acusándolo de liderar el supuesto Cartel de los Soles, una banda criminal que comercializa drogas prohibidas para que sean consumidas por la población norteamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Southcom/status/1996726797086457886&partner=&hide_thread=false

Desde principios de septiembre, Washington ordenó una veintena de ataques contra embarcaciones que habrían partido desde el Caribe con estupefacientes ilícitos hacia los Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas jamás aportaron pruebas sobre la carga de estas lanchas ni la identidad de sus tripulantes. Lo que sí hicieron fue difundir mediante redes sociales cada una de estas ejecuciones extrajudiciales en las que ya fueron asesinadas unas 87 personas.

El presidente Trump ordenó el despliegue del portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de su flota, hacia las aguas del Mar Caribe. Se estima que, a pocos kilómetros de las costas latinoamericanas, se encuentran presentes alrededor de 15.000 soldados norteamericanos. Además, el mandatario anunció esta semana que sus Fuerzas Armadas se están preparando para iniciar operaciones en territorio venezolano en los próximos días.

Por su parte, Maduro negó en reiteradas ocasiones las acusaciones sobre su participación en la banda del crimen organizado el Cartel de los Soles y aseguró que el despliegue militar de Estados Unidos solo busca derrocarlo para apropiarse de sus reservas de petróleo.

Nicolás Maduro ofreció acuerdos de cooperación militar con los países vecinos de Venezuela

Ante la escalada de tensiones con Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro le propuso el pasado viernes a los países vecinos establecer acuerdos para realizar operaciones militares conjuntas de seguridad ciudadana. Entre las acciones también se incluye el intercambio de información.

“Venezuela ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos, cuando quieran, de intercambio de información y de operaciones conjuntas”, afirmó Maduro durante la inauguración de la nueva sede de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Además, el presidente venezolano sostuvo que en su país lograron desmantelar varias bandas del crimen organizado, como el Tren de Aragua y el Tren del Llano. "Hemos liberado a Venezuela con la fuerza de la ley y ese es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico”, dijo en su llamado a sus países vecinos para que establezcan acuerdos militares conjuntos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La foto del campeón de la MLS Cup, con Messi como figura.
play

Messi de nuevo campeón: Inter Miami ganó la MLS por primera vez en su historia

Austria fue uno de los mejores europeos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El error viral de Austria con el escudo de la Selección argentina: así fue la rectificación oficial

Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final

La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

El ataque fue confirmado y difundido por el Comando Sur de los Estados Unidos.

EEUU atacó una embarcación cerca de las costas de Venezuela: cuatro muertos

Los bonos cotizan en verde en Wall Street. 

Reacción positiva en Wall Street al anuncio de Caputo: baja el riesgo país y suben los bonos

Rating Cero

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.
play

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.
play

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia.

La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda?

El exfutbolista volvió a Suiza donde nacerá su segundo hijo con la modelo.

Video: así fue el emotivo reencuentro entre Maxi López y su hija Elle después de dejar MasterChef Celebrity

últimas noticias

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

Hace 11 minutos
Las lluvias se concentrarán durante el día sábado en la zona oeste de Argentina. 

El fin de semana largo llega con un combo de lluvias, granizo y calor: rigen varias alertas en Argentina

Hace 13 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Hace 33 minutos
play
Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Hace 33 minutos
Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

Hace 35 minutos