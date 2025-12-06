7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El festejo de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos por el título del Inter de Miami

El astro argentino selló su primer campeonato de liga estadounidense tras la victoria 3-1 contra Vancouver Whitecaps. Después de la euforia en la cancha, el capitán se fundió en un íntimo abrazo con su familia por el título número 47 de su carrera.

Por
Lionel Messi

Lionel Messi, con una sonrisa de oreja a oreja, festeja el título del Inter de Miami con Antonela Roccuzzo. 

Lionel Messi volvió a hacer historia en Estados Unidos, porque condujo al Inter Miami a su primer campeonato de la Major League Soccer (MLS) en una temporada espectacular. Tras la victoria por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium, el capitán alzó el trofeo más importante de la liga y consolidó su legado con una nueva marca: 47 títulos en su carrera.

Messi observa la MLS Cup, su título nº 47 en su carrera.
Te puede interesar:

Messi, el más ganador de la historia: cuántos títulos tiene en su carrera

El rosarino, todavía capitán de la Selección argentina, se mantiene firme como el futbolista más laureado de todos los tiempos. Durante la ceremonia de premiación hubo mucha emoción y pura risa ante las cámaras que lo buscaban incansablemente. El momento más íntimo ocurrió durante la entrega de medallas, cuando las celebraciones pasaron de lo colectivo a lo familiar.

Desde su llegada al club de Florida, la figura de Messi estuvo inseparablemente ligada a la de su familia. Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, siempre fueron asistentes habituales y fervorosos en la platea. Apenas el pitido final confirmó la épica victoria, el argentino buscó con la mirada el sector donde se encontraba su esposa. De inmediato, se dirigió hacia ella para protagonizar un tierno reencuentro que fue capturado por las cámaras, un beso y un abrazo que simbolizó el apoyo incondicional que recibe.

Tras el saludo inicial a Antonela, el festejo se trasladó al césped. Toda la familia, incluidos los tres chicos, descendió al campo de juego en medio de la atmósfera de euforia. Allí se tomaron las fotografías junto a la Copa de la MLS. Thiago, Mateo y Ciro, ya habituados a estos momentos históricos, posaron junto a su padre con el trofeo, y compartieron la alegría de la hazaña en el fútbol estadounidense.

Messi y su familia luego del campeonato de la MLS para el Inter de Miami

El título de la MLS es el tercer logro de Messi en la temporada con el Inter Miami, luego de haber conquistado previamente la Leagues Cup y la Supporters' Shield. Este nuevo trofeo no solo significa la consolidación del proyecto del club, sino que también subraya la vigencia del astro argentino en el fútbol mundial y demuestra que su magia y capacidad para conseguir títulos siguen intactas a pesar del cambio de continente y de liga.

La imagen de Messi con su familia, abrazado a Antonela y sus hijos frente a la copa en el centro del campo, se convirtió rápidamente en un emblema de su etapa en Miami: una en la que el éxito deportivo se entrelaza íntimamente con la estabilidad y la felicidad personal. Este triunfo, cargado de emoción y significado, cierra un año inolvidable para el capitán del Inter Miami. Todo el país espera que este trofeo sea el envión necesario para que el 10 confirme su participación en el Mundial 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La foto del campeón de la MLS Cup, con Messi como figura.
play

Messi de nuevo campeón: Inter Miami ganó la MLS por primera vez en su historia

A este futbolista le encantaría jugar con Messi otra vez.

Pasó por la Selección Argentina y ahora quiere jugar con Messi en Inter Miami

En 2007, la selección argentina le ganó un amistoso a Argelia por 4-3.
play

Argentina debutará con Argelia en el Mundial 2026: los antecedentes con un equipo que siempre dio problemas

A los 13 años, por problemas de salud, Messi debió viajar a Barcelona para hacer un tratamiento

Lionel Messi confesó cuál es su sueño en el fútbol argentino: "El patio de mi casa"

Argentina jugará el Mudial 2026 como defensora del título y va en busca de la carta estrella

La confianza de Messi de cara al Mundial: "Lo vamos a volver a intentar"

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

Rating Cero

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

La cantante pop siempre está presente en la cancha cuando juega De Paul.

Video: el tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el título de Inter Miami

Tras su participación en el reality, la exintegrante se encuentra desocupada.
play

La dura realidad de una exparticipante de Gran Hermano: "No puedo pagar el alquiler"

Fito Páez y el rector de la Universidad de Rosario,  Franco Bartolacci.

FITO PÁEZ es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

últimas noticias

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3837 del sábado 6 de diciembre de 2025

Hace 1 hora
La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

Hace 1 hora
Trump y los condecorados por el líder republicano.

Stallone, KISS y Gloria Gaynor entre los homenajeados por Trump en el Kennedy Center 2025

Hace 1 hora
Lionel Messi, con una sonrisa de oreja a oreja, festeja el título del Inter de Miami con Antonela Roccuzzo. 

El festejo de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos por el título del Inter de Miami

Hace 1 hora