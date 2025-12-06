El festejo de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos por el título del Inter de Miami El astro argentino selló su primer campeonato de liga estadounidense tras la victoria 3-1 contra Vancouver Whitecaps. Después de la euforia en la cancha, el capitán se fundió en un íntimo abrazo con su familia por el título número 47 de su carrera. Por + Seguir en







Lionel Messi, con una sonrisa de oreja a oreja, festeja el título del Inter de Miami con Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi volvió a hacer historia en Estados Unidos, porque condujo al Inter Miami a su primer campeonato de la Major League Soccer (MLS) en una temporada espectacular. Tras la victoria por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium, el capitán alzó el trofeo más importante de la liga y consolidó su legado con una nueva marca: 47 títulos en su carrera.

El rosarino, todavía capitán de la Selección argentina, se mantiene firme como el futbolista más laureado de todos los tiempos. Durante la ceremonia de premiación hubo mucha emoción y pura risa ante las cámaras que lo buscaban incansablemente. El momento más íntimo ocurrió durante la entrega de medallas, cuando las celebraciones pasaron de lo colectivo a lo familiar.

Desde su llegada al club de Florida, la figura de Messi estuvo inseparablemente ligada a la de su familia. Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, siempre fueron asistentes habituales y fervorosos en la platea. Apenas el pitido final confirmó la épica victoria, el argentino buscó con la mirada el sector donde se encontraba su esposa. De inmediato, se dirigió hacia ella para protagonizar un tierno reencuentro que fue capturado por las cámaras, un beso y un abrazo que simbolizó el apoyo incondicional que recibe.

Tras el saludo inicial a Antonela, el festejo se trasladó al césped. Toda la familia, incluidos los tres chicos, descendió al campo de juego en medio de la atmósfera de euforia. Allí se tomaron las fotografías junto a la Copa de la MLS. Thiago, Mateo y Ciro, ya habituados a estos momentos históricos, posaron junto a su padre con el trofeo, y compartieron la alegría de la hazaña en el fútbol estadounidense.

El título de la MLS es el tercer logro de Messi en la temporada con el Inter Miami, luego de haber conquistado previamente la Leagues Cup y la Supporters' Shield. Este nuevo trofeo no solo significa la consolidación del proyecto del club, sino que también subraya la vigencia del astro argentino en el fútbol mundial y demuestra que su magia y capacidad para conseguir títulos siguen intactas a pesar del cambio de continente y de liga.