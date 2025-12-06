Sylvester Stallone, KISS y Gloria Gaynor fueron homenajeados por Donald Trump El presidente de Estados Unidos entregó la 48ª edición de los Kennedy Center Honor en la Oficina Oval, que premia a los artistas más destacados de Nueva York, Hollywood y las capitales artísticas del mundo. Por + Seguir en







Trump y los condecorados por el líder republicano. @WhiteHouse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump recibió este sábado a los homenajeados del Kennedy Center 2025 en la Oficina Oval para una ceremonia de entrega de medallas, en la que se homenajeó al cantante de música country George Strait, al actor y cantante Michael Crawford, al actor Sylvester Stallone y a los miembros de la legendaria banda de rock KISS.

El líder republicano encabezó la ceremonia de la 48ª edición de los Kennedy Center Honor en la Casa Blanca, el máximo reconocimiento para artistas escénicos que han enriquecido la cultura estadounidense. "Cada uno de ustedes ha dejado una huella indeleble en la vida estadounidense y juntos han definido géneros enteros y establecido nuevos estándares para las artes escénicas", aseguró Trump.

Sylvester Stallone Trump Trump entrega la medalla de honor a Sylvester Stallone. Kevin Lamarque/Reuters Los homenajeados fueron el ícono de la música country George Strait, la legendaria banda de rock KISS (Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss, Ace Frehley). En lugar del fallecido Frehley, el premio fue recibido por su hija, Monique Frehley. Michael Crawford, estrella de cine y teatro ganador del premio Tony; Gloria Gaynor, pionera de la música disco y ganadora del Grammy; y el ícono de Hollywood Sylvester Stallone.

"Un amigo mío, una persona maravillosa. Una de las grandes estrellas de cine, de las que ya no hay muchas ahora. Es una de las grandes leyendas con las mejores películas de la historia", expresó el mandatario estadounidense al premiar al intérprete de Rocky.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1997467525362413634&partner=&hide_thread=false President Donald J. Trump presents medallions to the 2025 Kennedy Center Honors recipients. pic.twitter.com/06IRlZUvpV — The White House (@WhiteHouse) December 7, 2025 Las medallas de los homenajeados fueron rediseñados por Tiffany & Co. "Han hecho un trabajo fantástico, son gente maravillosa; los conozco muy bien porque están justo al lado de la Torre Trump; he vivido con ellos muchos años", añadió Trump.