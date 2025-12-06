Lionel Messi, el más ganador de la historia: cuántos títulos tiene en su carrera Luego de obtener la MLS Cup con Inter Miami, el astro argentino sigue acumulando trofeos en su vitrina, agigantando su leyenda: lleva 47 trofeos ganados. Conocé cada una de las consagraciones del 10. Por + Seguir en







Messi observa la MLS Cup, su título nº 47 en su carrera.

Lionel Messi se consagró en Estados Unidos, tras ganar con Inter Miami por primera vez la MLS Cup y se afianzó como el futbolista más ganador de la historia. Con 47 titulos en su vitrina, el 10 de la Selección argentina ya es una leyenda insuperable y sigue demostrando que está más vigente que nunca, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. Conocé cada una de las consagraciones del 10.

Con dos asistencias y un partidazo, el astro argentino fue la figura de la victoria de Las Garzas sobre Vancouver Whitecaps por 3-1 en el Chase Stadium por la gran final de la MLS Cup. Desde su llegada en 2023 a Estados Unidos y con 88 encuentros en Inter Miami, la Pulga se adueñó de la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la flamante MLS Cup. Días atrás se había consagrado con como campeón de la Conferencia Este, sin embargo esta condecoración no cuenta como título oficial.

messi trofeo En tanto, La Pulga llenó sus vitrinas con el Barcelona, su lugar en el mundo. Con 778 partidos oficiales en el equipo catalán, el rosarino se convirtió en el mejor jugador de la historia:, alzó 35 títulos entre 10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Tras su paso PSG, en 75 presentaciones junto a Kylian Mbappé y Neymar, sumó otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).

Mientras que los títulos más recordados son con la Selección argentina: 2 Copas América, 1 Mundial en Qatar durante 2022 y 1 Finalíssima. Además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005.