Con dos asistencias y un partidazo, el astro argentino fue la figura de la victoria de Las Garzas sobre Vancouver Whitecaps por 3-1 en el Chase Stadium por la gran final de la MLS Cup. Desde su llegada en 2023 a Estados Unidos y con 88 encuentros en Inter Miami, la Pulga se adueñó de la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la flamante MLS Cup. Días atrás se había consagrado con como campeón de la Conferencia Este, sin embargo esta condecoración no cuenta como título oficial.
En tanto, La Pulga llenó sus vitrinas con el Barcelona, su lugar en el mundo. Con 778 partidos oficiales en el equipo catalán, el rosarino se convirtió en el mejor jugador de la historia:, alzó 35 títulos entre 10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.
Tras su paso PSG, en 75 presentaciones junto a Kylian Mbappé y Neymar, sumó otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).
Mientras que los títulos más recordados son con la Selección argentina: 2 Copas América, 1 Mundial en Qatar durante 2022 y 1 Finalíssima. Además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005.
Hasta el momento jugó 45 finales, ganó 32 y perdió tan solo 13. Además, acumula 37 tantos en los 50 encuentros definitivos -considerando finales de ida y vuelta- en los que participó. Asimismo, con la Albiceleste, disputó diez -contando los Juegos Olímpicos de Beijing y el Mundial Sub-20 de los Países Bajos- y ganó seis.
Una más para la vitrinas: todos los títulos de Messi en su carrera
BARCELONA
Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11; 2014/15)