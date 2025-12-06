6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lionel Messi, el más ganador de la historia: cuántos títulos tiene en su carrera

Luego de obtener la MLS Cup con Inter Miami, el astro argentino sigue acumulando trofeos en su vitrina, agigantando su leyenda: lleva 47 trofeos ganados. Conocé cada una de las consagraciones del 10.

Por
Messi observa la MLS Cup

Messi observa la MLS Cup, su título nº 47 en su carrera.

Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.
Te puede interesar:

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

Con dos asistencias y un partidazo, el astro argentino fue la figura de la victoria de Las Garzas sobre Vancouver Whitecaps por 3-1 en el Chase Stadium por la gran final de la MLS Cup. Desde su llegada en 2023 a Estados Unidos y con 88 encuentros en Inter Miami, la Pulga se adueñó de la Leagues Cup, la MLS Supporters’ Shield y la flamante MLS Cup. Días atrás se había consagrado con como campeón de la Conferencia Este, sin embargo esta condecoración no cuenta como título oficial.

messi trofeo

En tanto, La Pulga llenó sus vitrinas con el Barcelona, su lugar en el mundo. Con 778 partidos oficiales en el equipo catalán, el rosarino se convirtió en el mejor jugador de la historia:, alzó 35 títulos entre 10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Tras su paso PSG, en 75 presentaciones junto a Kylian Mbappé y Neymar, sumó otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).

Mientras que los títulos más recordados son con la Selección argentina: 2 Copas América, 1 Mundial en Qatar durante 2022 y 1 Finalíssima. Además se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005.

Lionel Messi Mundial
Messi y la Copa del Mundo de Qatar 2022, su título más importante.

Messi y la Copa del Mundo de Qatar 2022, su título más importante.

Hasta el momento jugó 45 finales, ganó 32 y perdió tan solo 13. Además, acumula 37 tantos en los 50 encuentros definitivos -considerando finales de ida y vuelta- en los que participó. Asimismo, con la Albiceleste, disputó diez -contando los Juegos Olímpicos de Beijing y el Mundial Sub-20 de los Países Bajos- y ganó seis.

Una más para la vitrinas: todos los títulos de Messi en su carrera

BARCELONA

  • Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11; 2014/15)
  • La Liga: 10 (2004/05 · 2005/06; 2008/09 · 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18; 2018/19)
  • Copa del Rey: 7 (2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2020/21).
  • Mundial de Clubes: 3 (2009; 2011; 2015).
  • Supercopa de Europa: 3 (2009/10; 2011/12; 2015/16).
  • Supercopa de España: 8 (2005/06 · 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17; 2018/19)
Messi Lionel Champions League
Inolvidable Champions League en Londres, con un gol de cabeza de Messi frente a Manchester United en 2009.

Inolvidable Champions League en Londres, con un gol de cabeza de Messi frente a Manchester United en 2009.

PSG

  • Ligue 1: 2 (2021/22; 2022/23).
  • Supercopa de Francia: 1 (2021/22).
psg-campeon
Messi ganó la Supercopa de Francia en Tel Aviv, con un 4-0 al Nantes.

Messi ganó la Supercopa de Francia en Tel Aviv, con un 4-0 al Nantes.

INTER MIAMI

  • Leagues Cup: 1 (2023)
  • Supporters' Shield: 1 (2024)
  • Conferencia Este: 1 (2025) no cuenta como oficial
  • MLS: 1 (2025)
Lionel Messi Inter Miami FC Leagues Cup agosto 2023
La Leagues Cup, la primera copa que obtuvo Messi en Inter Miami.

La Leagues Cup, la primera copa que obtuvo Messi en Inter Miami.

El ranking de jugadores con más títulos de la historia

  1. Lionel Messi (Argentina) 47
  2. Dani Alves (Brasil) 43
  3. Marquinhos (Brasil) 40
  4. Andrés Iniesta (España) 40
  5. Hossam Hassan (Egipto) 40
  6. David Alaba (Austria) 39
  7. Hossam Ashour (Egipto) 39
  8. Karim Benzema (Francia) 38
  9. Gerard Piqué (España) 38
  10. Ángel Di María (Argentina) 37
  11. Maxwell (Brasil) 37
  12. Sergio Busquets (España) 37
  13. Cristiano Ronaldo (Portugal) 36
  14. Ryan Giggs (Gales) 36
  15. Ibrahim Hassan (Egipto) 36
  16. Presnel Kimpembe (Francia) 35
  17. Thomas Müller (Alemania) 35
  18. Ramy Rabia (Egipto) 35
  19. Manuel Neuer (Alemania) 35
  20. Fernando Peyroteo (Portugal) 35
Dani Alves Barcelona Atlético de Madrid 06/02/22
Dani Alves, el segundo jugador más ganador de la historia del fútbol.

Dani Alves, el segundo jugador más ganador de la historia del fútbol.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La foto del campeón de la MLS Cup, con Messi como figura.

Messi de nuevo campeón: Inter Miami ganó la MLS por primera vez en su historia

A este futbolista le encantaría jugar con Messi otra vez.

Pasó por la Selección Argentina y ahora quiere jugar con Messi en Inter Miami

En 2007, la selección argentina le ganó un amistoso a Argelia por 4-3.
play

Argentina debutará con Argelia en el Mundial 2026: los antecedentes con un equipo que siempre dio problemas

A los 13 años, por problemas de salud, Messi debió viajar a Barcelona para hacer un tratamiento

Lionel Messi confesó cuál es su sueño en el fútbol argentino: "El patio de mi casa"

Argentina jugará el Mudial 2026 como defensora del título y va en busca de la carta estrella

La confianza de Messi de cara al Mundial: "Lo vamos a volver a intentar"

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

Rating Cero

Tras su participación en el reality, la exintegrante se encuentra desocupada.
play

La dura realidad de una exparticipante de Gran Hermano: "No puedo pagar el alquiler"

Fito Páez y el rector de la Universidad de Rosario,  Franco Bartolacci.

FITO PÁEZ es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario

Santiago Maratea quiere ser padre y tener hasta 11 hijos. 

Santi Maratea quiere ser papá y lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar pareja

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.
play

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.
play

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Cami Homs espléndida para su cumpleaños 28.

Cami Homs festejó su cumpleaños 28 y mostró su panza a pura fiesta

últimas noticias

play
Tras su participación en el reality, la exintegrante se encuentra desocupada.

La dura realidad de una exparticipante de Gran Hermano: "No puedo pagar el alquiler"

Hace 34 minutos
Javier Milei en el acto de bienvenida a los aviones de combate F-16.

Milei celebra la llegada de los F-16 mientras entrega soberanía y sostiene doctrinas peligrosas

Hace 51 minutos
La Asociación del Fútbol Argentino le respondió al Gobierno. 

La AFA salió a responderle al Gobierno: "Una nueva embestida contra la educación"

Hace 1 hora
play

Indomables debatió la compra de los F16: "Una clara demostración del alineamiento de Milei con EEUU"

Hace 1 hora
Fito Páez y el rector de la Universidad de Rosario,  Franco Bartolacci.

FITO PÁEZ es Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario

Hace 1 hora