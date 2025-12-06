Video: el tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el título de Inter Miami

El mediocampista de la Selección argentina se viralizó enseguida no sólo por marcar el segundo gol del partido, sino porque también tras el triunfo, fue a buscar a su novia Tini Stoessel a la tribuna para festejar. En medio de la locura de Las Garzas por la conquista de la MLS Cup en el campo de juego, De Paul no dudó en celebrar el primer trofeo con Inter Miami con su novia.
La artista, que se encontraba junto a su hermano y su mamá al ras del campo de juego, en el palco VIP del Chase Stadium, descubrió que su novio la buscaba y se fundieron en un tierno abrazo que fue replicado rápidamente en redes sociales.
Luego, Fran Stoessel, hermano de la cantante, subió una historia en su cuenta de Instagram, donde se lo puede observar junto a De Paul y la flamante obtención del equipo rosa, la MLS Cup. El campo de juego en Fort Lauderdale fue un mar de festejos donde se fundieron jugadores, amigos, familiares y estrellas del mundo del espectáculo internacional.
Mirá el tierno abrazo entre Tini y Rodrigo De Paul tras la consagración de Inter Miami
Rodrigo De Paul fue clave en el título de Inter Miami este día. Al final celebró con su novia, Tini, quien estuvo presente en varios partidos de la temporada.#InterMiamiCFpic.twitter.com/K3UZBkov1N