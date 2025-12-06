IR A
Video: el tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el título de Inter Miami

El volante de la Selección argentina se consagró campeón de la MLS Cup con el equipo rosa y lo festejó junto a la cantante, quien se encontraba en el palco VIP.

La cantante pop siempre está presente en la cancha cuando juega De Paul.

Redes sociales
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.
Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El mediocampista de la Selección argentina se viralizó enseguida no sólo por marcar el segundo gol del partido, sino porque también tras el triunfo, fue a buscar a su novia Tini Stoessel a la tribuna para festejar. En medio de la locura de Las Garzas por la conquista de la MLS Cup en el campo de juego, De Paul no dudó en celebrar el primer trofeo con Inter Miami con su novia.

rodrigo de paul mls cup
Rodrigo De Paul y su primer título con Inter Miami.

La artista, que se encontraba junto a su hermano y su mamá al ras del campo de juego, en el palco VIP del Chase Stadium, descubrió que su novio la buscaba y se fundieron en un tierno abrazo que fue replicado rápidamente en redes sociales.

Luego, Fran Stoessel, hermano de la cantante, subió una historia en su cuenta de Instagram, donde se lo puede observar junto a De Paul y la flamante obtención del equipo rosa, la MLS Cup. El campo de juego en Fort Lauderdale fue un mar de festejos donde se fundieron jugadores, amigos, familiares y estrellas del mundo del espectáculo internacional.

tini de paul

Mirá el tierno abrazo entre Tini y Rodrigo De Paul tras la consagración de Inter Miami

