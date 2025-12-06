Video: el tierno festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el título de Inter Miami El volante de la Selección argentina se consagró campeón de la MLS Cup con el equipo rosa y lo festejó junto a la cantante, quien se encontraba en el palco VIP. + Seguir en







La cantante pop siempre está presente en la cancha cuando juega De Paul. Redes sociales

Inter Miami se consagró por primera vez en su historia campeón de la MLS Cup, con Lionel Messi como bandera y varios argentinos como figuras. Una de ellas fue el volante Rodrigo De Paul, que la rompió en la gran final con un gol y un partido redondo. Tras alzar su primer título en Estados Unidos, el ex-Racing tuvo un particular festejo.

El mediocampista de la Selección argentina se viralizó enseguida no sólo por marcar el segundo gol del partido, sino porque también tras el triunfo, fue a buscar a su novia Tini Stoessel a la tribuna para festejar. En medio de la locura de Las Garzas por la conquista de la MLS Cup en el campo de juego, De Paul no dudó en celebrar el primer trofeo con Inter Miami con su novia.

rodrigo de paul mls cup Rodrigo De Paul y su primer título con Inter Miami. @MLS La artista, que se encontraba junto a su hermano y su mamá al ras del campo de juego, en el palco VIP del Chase Stadium, descubrió que su novio la buscaba y se fundieron en un tierno abrazo que fue replicado rápidamente en redes sociales.

Luego, Fran Stoessel, hermano de la cantante, subió una historia en su cuenta de Instagram, donde se lo puede observar junto a De Paul y la flamante obtención del equipo rosa, la MLS Cup. El campo de juego en Fort Lauderdale fue un mar de festejos donde se fundieron jugadores, amigos, familiares y estrellas del mundo del espectáculo internacional.