Donald Trump elogió a Javier Milei antes del sorteo del Mundial 2026: "Amo a Argentina..." El primer mandatario de Estados Unidos asistió al evento en Washington y fue consultado sobre el último campeón del mundo.







Trump halagó a Milei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió al sorteo del Mundial 2026, junto al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y se refirió al país con un halago a Javier Milei: “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”.

En la previa de que se conozcan los primeros rivales de la Selección argentina para el Mundial 2026 y del sorteo general que realiza en Washington donde queden definidos los grupos, el primer mandatario se refirió a la cuestión política del país.

"Amo Argentina" Donald Trump y Gianni Infantino en la previa del sorteo junto a @SofiMMartinez



Mirá el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/gvKnzGUnT2 — telefe (@telefe) December 5, 2025 Trump tomó un rol protagónico sobre el evento futbolístico que organiza su país, junto con México y Canadá, que tendrá 48 selecciones y tres secciones. Incluso, la elección de que la sede sea en Washington fue de él.