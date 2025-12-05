El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió al sorteo del Mundial 2026, junto al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y se refirió al país con un halago a Javier Milei: “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”.
En la previa de que se conozcan los primeros rivales de la Selección argentina para el Mundial 2026 y del sorteo general que realiza en Washington donde queden definidos los grupos, el primer mandatario se refirió a la cuestión política del país.
Trump tomó un rol protagónico sobre el evento futbolístico que organiza su país, junto con México y Canadá, que tendrá 48 selecciones y tres secciones. Incluso, la elección de que la sede sea en Washington fue de él.
Javier Milei tenía planeado viajar, pero se bajó por temas de agenda. Sin embargo, Trump le respondió las preguntas a Sofi Martínez, de Telefe. Pero ante la consulta sobre Lionel Messi, el presidente decidió hablar sobre Cristiano Ronaldo, quien hace poco visitó la Casa Blanca.