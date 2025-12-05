5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump elogió a Javier Milei antes del sorteo del Mundial 2026: "Amo a Argentina..."

El primer mandatario de Estados Unidos asistió al evento en Washington y fue consultado sobre el último campeón del mundo.

Por
Trump halagó a Milei.

Trump halagó a Milei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió al sorteo del Mundial 2026, junto al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y se refirió al país con un halago a Javier Milei: “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”.

Lamelas aseguró que vino a ayudar a Javier Milei.
Te puede interesar:

El embajador de EEUU ratificó las "relaciones carnales": "Trump me pidió que ayudara a su amigo, Javier Milei"

En la previa de que se conozcan los primeros rivales de la Selección argentina para el Mundial 2026 y del sorteo general que realiza en Washington donde queden definidos los grupos, el primer mandatario se refirió a la cuestión política del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1996987652847948079&partner=&hide_thread=false

Trump tomó un rol protagónico sobre el evento futbolístico que organiza su país, junto con México y Canadá, que tendrá 48 selecciones y tres secciones. Incluso, la elección de que la sede sea en Washington fue de él.

Javier Milei tenía planeado viajar, pero se bajó por temas de agenda. Sin embargo, Trump le respondió las preguntas a Sofi Martínez, de Telefe. Pero ante la consulta sobre Lionel Messi, el presidente decidió hablar sobre Cristiano Ronaldo, quien hace poco visitó la Casa Blanca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.

Estados Unidos instó a sus ciudadanos que abandonen Venezuela "de inmediato" por el alto riesgo de detenciones

La invasión de EE.UU. a Panamá duró más de un mes y murieron más de 200 civiles.

La invasión a Panamá en 1989, un espejo de la campaña antidrogas de Estados Unidos sobre Venezuela

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

Una de las habitaciones más inquietantes de la mansión que tenía el millonario pederasta en su isla privada en el Caribe. Allí es el lugar donde se cometieron cientos de delitos sexuales contra menores de edad.

Diputados demócratas difundieron imágenes y videos inéditos de "la isla de los pedófilos" de Jeffrey Epstein

Lula da Silva junto a Donald Trump.

Lula reconoció que espera más bajas arancelarias de Estados Unidos: "Estamos por recibir buenas noticias"

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

Rating Cero

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

En redes sociales se multiplican las teorías. 

El guiño de los protagonistas de Stranger Things que alimenta un romance entre Will y Mike

El exfutbolista se separó de Ivana Figueiras.

Bomba: se separó un reconocido futbolista a pocos meses de confirmar su romance

La muerte de CriscillaAnderson generó conmoción.

Murió una de las actrices más queridas que es figura de la serie de Netflix

Rocío Marengo fue madre de su primer hijo.

El dramático relato de Rocío Marengo sobre el parto de su primer hijo: "Me asusté"

últimas noticias

Scaloni ingresó con la Copa del Mundo. 

Así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

Hace 45 minutos
Trump halagó a Milei.

Trump elogió a Milei antes del sorteo del Mundial 2026: "Amo a Argentina..."

Hace 1 hora
Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 

El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

Hace 1 hora
Esta nueva opción es mucho más fácil de instalar.

Adiós a los mosquiteros tradicionales: el modelo novedoso y estético que será tendencia en el verano 2026

Hace 1 hora
Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

Hace 1 hora