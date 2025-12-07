Tras la eliminación de Boca del Torneo Clausura, River jugará la Copa Sudamericana 2026 El Millonario quedó sin chances de clasificar a la Copa Libertadores luego de la derrota del Xeneize contra la Academia, por lo que disputará el segundo torneo internacional más importante de América. Por + Seguir en







River clasificó a la Copa Sudamericana 2026 luego de la eliminación de Boca del torneo Clausura 2025 en las semifinales contra Racing, por lo que se quedó sin chances de acceder a la próxima Copa Libertadores y volverá a jugar el segundo torneo internacional más importante de América luego de 11 años.

El Millonario esperaba a que Boca sea campeón del Clausura para ingresar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que el Xeneize liberaría cupo debido a que había clasificado a través de la tabla anual y el equipo de Marcelo Gallardo finalizó cuarto en la tabla general, a una posición de Argentinos Juniors, en los puestos de Copa Sudamericana.

Los de Núñez habían quedado eliminados de la Copa Libertadores 2025 en los cuartos de final contra Palmeiras, mientras que luego se despidieron de la Copa Argentina en las semifinales con Independiente Rivadavia y del Clausura en los octavos frente a Racing. Estos golpes fueron duros para el Millonario ya que además de quedarse sin chances de títulos, también se le agotaron las posibilidades de ingresar directamente a la fase de grupos del próximo torneo continental.

River River jugará la Copa Sudamericana 2026. X (@LigaAFA) Debido a sus eliminaciones, el conjunto de Gallardo esperaba a que Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús, que clasificó a la Copa Libertadores tras consagrarse en la Sudamericana, sean campeones del torneo local para que liberen un cupo e ingresar a la fase de grupos del próximo torneo continental. No obstante, quedaron afuera y dejaron sin posibilidades a River.