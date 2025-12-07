Tras la eliminación de Boca del Torneo Clausura, River jugará la Copa Sudamericana 2026

El Millonario esperaba a que Boca sea campeón del Clausura para ingresar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que el Xeneize liberaría cupo debido a que había clasificado a través de la tabla anual y el equipo de Marcelo Gallardo finalizó cuarto en la tabla general, a una posición de Argentinos Juniors, en los puestos de Copa Sudamericana.
Los de Núñez habían quedado eliminados de la Copa Libertadores 2025 en los cuartos de final contra Palmeiras, mientras que luego se despidieron de la Copa Argentina en las semifinales con Independiente Rivadavia y del Clausura en los octavos frente a Racing. Estos golpes fueron duros para el Millonario ya que además de quedarse sin chances de títulos, también se le agotaron las posibilidades de ingresar directamente a la fase de grupos del próximo torneo continental.
Ahora, el equipo de Núñez volverá a jugar la Copa Sudamericana después de 11 años, ya que la última vez que la disputó fue en 2015, cuando quedó eliminado contra Huracán en las semifinales. Previamente, en 2014, alzó el trofeo después de que venciera a Atlético Nacional de Colombia en la final.