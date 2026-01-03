María Corina Machado, tras la detención de Nicolás Maduro: "Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato" La líder de la oposición de Venezuela respaldó el ataque de Estados Unidos y la caída del mandatario venezolano. "Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", sostuvo. Por + Seguir en







Machado expuso su apoyo a la Casa Blanca. semana.com

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, publicó un comunicado donde aseguró estar "preparados para hacer valer nuestro mandato". Lo expresó este sábado luego de que Estados Unidos lleve a cabo una operación de inteligencia militar en la ciudad de Caracas que terminó con la captura y extracción del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico.

"Nicolás Maduro, desde hoy, enfrenta a la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley", señala la primera parte del mensaje compartido en su cuenta de X y replicado por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

En el mismo, la ganadora del premio Nobel de La Paz, aseguró que "llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/2007474678894309718&partner=&hide_thread=false Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026 "Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos", sumó.

machado edmundo María Corina Machado junto a Edmundo González Urrutia. Machado le pidió a los venezolanos que viven en el país que "estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales". Mientras que a los compatriotas que viven en el exterior abogó: "Los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

"En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto", concluyó Machado. El comunicado de Corina Machado tras la detención de Maduro Comunicado Corina Machado