Donald Trump destacó el alto al fuego con Irán: "Está muy avanzada la negociación para un acuerdo definitivo"

El presidente de Estados Unidos anunció la medida, luego de una jornada de intensas negociaciones. "Es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán luego de una jornada de intensas negociaciones y afirmó que "este problema de larga data está cerca de resolverse". Sin embargo, condicionó el acuerdo a que la República Islámica acepte "la apertura completa inmediata y segura del Estrecho de Ormuz" .

Giro diplomático: tras el anuncio de Trump de cese el fuego, se desplomó el precio del petróleo

En un mensaje en Truth Social, Trump expuso el acuerdo de alto al fuego con el país persa: "Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas".

En tal sentido, remarcó que los representantes de ambas naciones se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo definitivo. "¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio", expresó.

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo" , agregó el republicano.

Por último, Trump admitió que el conflicto ya tiene una larga duración: "En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse".

El ultimátum que había lanzado Donald Trump a Irán

El ultimátum entre Estados Unidos e Irán terminaba cerca de las 21 horas en Argentina y a las 8 de la mañana en tierras estadounidenses. Donald Trump había amenazado nuevamente a la región: "Esta noche morirá toda una civilización".

Durante la semana de Pascua, el presidente de Estados Unidos aseguró que recibió una propuesta de Irán: "Hicieron una propuesta, y es una propuesta importante. Es un paso importante. Pero no es suficiente".

Y también aclaró que "la guerra podría terminar muy rápidamente si hacen lo que tienen que hacer. Tienen que hacer ciertas cosas. Lo saben, y creo que han estado negociando de buena fe".

Sin embargo, en las últimas horas la presión y las amenazas de Trump crecieron. En un posteo compartido en su red social Truth había asegurado que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en redes.

El ultimátum consistía en un freno entre los bombardeos, de ambas partes y de Israel, y la reapertura del estrecho de Ormuz una de las principales rutas de petróleo y gas del mundo.