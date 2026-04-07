7 de abril de 2026 Inicio
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La escalofriante amenaza de Trump: "Esta noche morirá toda una civilización"

El presidente de Estados Unidos amenazó a Irán a tan solo horas del ultimátum y de que termine la tregua. "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin", escribió en la red social Truth.

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No quiero que sucedad

"No quiero que sucedad, pero probablemente lo hará", expresó el presidente de EEUU.

Este martes a las 21, hora Argentina, vence el ultimátum que Estados Unidos le dio a Irán, ante esta situación, el presidente Donald Trump volvió a amenazar al régimen iraní: "Esta noche morirá toda una civilización". "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin", escribió en la red social Truth.

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El posteo en su red social Truth ocurrió después de un nuevo ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos a la sinagoga Rafi Niya tras una serie de bombardeos registrados durante la noche en edificios cercanos, en el marco de una ofensiva de gran escala sobre la capital iraní.

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"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en redes. A lo que añadió "sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso".

"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", sentenció.

Irán amenazó a EEUU con llevar la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "crímenes de guerra" y le advirtió que está "arrastrando" a Washington a "un infierno viviente" porque "insiste en seguir las órdenes de (el presidente de Irán, Benjamín) Netanyahu".

"Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder", advirtió el funcionario iraní en X en referencia a todo Medio Oriente.

A horas de que finalice el ultimátum que había establecido Trump para llegar a un acuerdo con Teherán, Qalibaf insistió: "La única salida real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego".

Los tuits del presidente del Parlamento iraní responden a la última amenaza del mandatario estadounidense de atacar infraestructura eléctrica y los principales puentes iraníes si Irán continúa con el estrecho de Ormuz cerrado luego tras el final de la tregua.

"Nos encontramos en una posición muy sólida, y ese país tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte, si es que logran tener un país", había afirmado Trump en entrevista con The Wall Street Journal y agregó: "Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie".

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