La escalofriante amenaza de Trump: "Esta noche morirá toda una civilización"

El presidente de Estados Unidos amenazó a Irán a tan solo horas del ultimátum y de que termine la tregua. "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin", escribió en la red social Truth.

"No quiero que sucedad, pero probablemente lo hará", expresó el presidente de EEUU.

Este martes a las 21, hora Argentina, vence el ultimátum que Estados Unidos le dio a Irán, ante esta situación, el presidente Donald Trump volvió a amenazar al régimen iraní: "Esta noche morirá toda una civilización" . "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin", escribió en la red social Truth.

Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

El posteo en su red social Truth ocurrió después de un nuevo ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos a la sinagoga Rafi Niya tras una serie de bombardeos registrados durante la noche en edificios cercanos, en el marco de una ofensiva de gran escala sobre la capital iraní.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en redes. A lo que añadió "sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas , tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso".

"¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán !", sentenció.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf , acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de "crímenes de guerra" y le advirtió que está "arrastrando" a Washington a "un infierno viviente" porque "insiste en seguir las órdenes de (el presidente de Irán, Benjamín) Netanyahu" .

"Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder", advirtió el funcionario iraní en X en referencia a todo Medio Oriente.

A horas de que finalice el ultimátum que había establecido Trump para llegar a un acuerdo con Teherán, Qalibaf insistió: "La única salida real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego".

Los tuits del presidente del Parlamento iraní responden a la última amenaza del mandatario estadounidense de atacar infraestructura eléctrica y los principales puentes iraníes si Irán continúa con el estrecho de Ormuz cerrado luego tras el final de la tregua.

"Nos encontramos en una posición muy sólida, y ese país tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte, si es que logran tener un país", había afirmado Trump en entrevista con The Wall Street Journal y agregó: "Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie".