18 de mayo de 2026 Inicio
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Estados Unidos condenó las "acciones destinadas a desestabilizar" el gobierno de Rodrigo Paz Pereira

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado cuestionó los "disturbios y bloqueos" de los sindicatos contra del gobierno de Bolivia. Este sábado los manifestantes fueron reprimidos por la Policía. Argentina envió ayuda humanitaria.

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Rodrigo Paz Pereira y Donald Trump. Foto de archivo.

Rodrigo Paz Pereira y Donald Trump. Foto de archivo.

Estados Unidos condenó "todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz Pereira" y respaldó los esfuerzos de la gestión de Bolivia por "restablecer el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano".

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"En Bolivia, los disturbios y bloqueos han generado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible", advirtió Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Donald Trump en X.

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Hace casi dos semanas que mineros, campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen cerradas las principales carreteras del área andina. El principal reclamo es la renuncia de Paz Pereira, a quien acusan de no poder resolver la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Las consecuencias de los bloqueos han sido devastadoras, especialmente en La Paz, donde se reportó un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Los hospitales se han quedado sin reservas de oxígeno y el gobierno ya confirmó la muerte de al menos tres personas por la imposibilidad de recibir asistencia a tiempo.

El gobierno boliviano, a través de su vocero José Luis Gálvez, denunció que estas movilizaciones forman parte de un "plan macabro" orquestado por partidarios del expresidente Evo Morales que "buscan desestabilizar" al Ejecutivo. "Los que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel", advirtió Paz Pereira el último viernes.

El sábado el gobierno de Bolivia desplegó policías y militares para reprimir manifestantes y liberar las rutas, mientras recibe un firme respaldo político y asistencia humanitaria por parte de la gestión de Javier Milei.

La ayuda humanitaria que envió Javier Milei a Bolivia

En este contexto de alta tensión, el gobierno argentino decidió darle su apoyo total a la administración de Paz Pereira, tanto en el plano diplomático como en el logístico. El presidente Javier Milei anunció el envío de dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina hacia La Paz para colaborar en tareas de asistencia humanitaria, el primero de los cuales llegó este sábado.

La Cancillería argentina informó que "se prevé la continuidad de este puente aéreo humanitario durante los próximos días, mediante el traslado progresivo de mayores volúmenes de alimentos y otros insumos esenciales". Además, expresó "su apoyo a la preservación de la paz social, el orden democrático y la gobernabilidad institucional".

"Mi más profundo agradecimiento al presidente Milei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia", sostuvo Paz Pereira en X. "Este gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones, sino que representa un alivio vital para nuestras comunidades en momentos de gran necesidad", señaló.

Por su parte, el libertario le respondió a través de la misma red social: "Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso. Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación, decisión y hechos concretos", anticipó.

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