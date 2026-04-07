7 de abril de 2026 Inicio
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Misión Artemis 2: Donald Trump felicitó a los astronautas por su viaje al lado oscuro de la Luna

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen volaron más lejos en el espacio que cualquier otro ser humano y el presidente de Estados Unidos se comunicó con ellos para agradecerles por su trabajo: "Hicieron historia y llenaron de orgullo al país".

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Los cuatro astronautas ya están viajando de regreso a la Tierra. 

Los cuatro astronautas ya están viajando de regreso a la Tierra. 

Captura NASA
La misión Artemis II rompió el récord de mayor distancia alcanzada por seres humanos respecto de la Tierra.
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Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen lograron orbitar el lado oculto de la Luna y sacar fotografías de regiones nunca antes vistas. Durante 40 minutos perdieron la comunicación con la Tierra, pero al terminar el recorrido lograron describir lo que vivieron y recibieron el llamado del presidente de Estados Unidos.

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Artemis 2 es la primera misión tripulada desde hace 54 años que vuelve a llevar a los humanos a la Luna. "Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada", expresó Trump.

Durante la charla con los astronautas, Wiseman describió la experiencia para el presidente: "Vimos paisajes orientales que ningún humano ha visto antes y eso fue increíble. Salimos de un eclipse y pudimos ver la corona del Sol junto a la alineación de los planetas. Estamos emocionados".

A lo que su colega, Christina Koch, remarcó que "uno de los mayores momentos destacados fue regresar desde la cara oculta de la Luna y tener los primeros vistazos del planeta Tierra nuevamente después de estar sin comunicación durante unos 45 minutos. Realmente te recuerda qué lugar tan especial tenemos y lo importante que es para nuestra nación trabajar para liderar y no seguir en la exploración del espacio profundo".

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En esa línea, Trump felicitó también a la NASA y a todos aquellos que participaron para que sea posible la misión: "Todos ustedes hicieron posible este día y han inspirado al mundo. Todos los están mirando. Luego, finalmente, haremos el viaje a Marte y eso será muy emocionante".

Trump remarcó que Artemis 2 es el comienzo para poder establecer "presencia permanente en la Luna", no solamente con la bandera de Estados Unidos, sino con personas que puedan vivir y utilizar la Luna para las próximas misiones tripuladas a Marte: "Todos ustedes hicieron posible este día y han inspirado al mundo. Todos los están mirando. Luego finalmente haremos el viaje a Marte y eso será muy emocionante".

Artemis II: los astronautas batieron el récord histórico de distancia con la Tierra y emprendieron su regreso

Los astronautas de la misión Artemis II superaron con éxito el tránsito por el lado oculto de la Luna y retomaron el contacto con el centro espacial de la NASA en Houston. Tras este hito, la cápsula Orión inició el viaje de regreso a la Tierra.

"Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra", anunció la astronauta Christina Koch desde el espacio. El trayecto final hacia nuestro planeta tomará un tiempo exacto de cinco días.

luna artemis

La tripulación presenció la salida del globo terráqueo cuando la nave emergió de la zona de sombra lunar. En ese momento preciso, la Red del Espacio Profundo recuperó la señal y restableció el vínculo radial tras los 40 minutos de apagón programado.

Durante esta maniobra, los tripulantes alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros respecto de la Tierra. Esta marca establece un nuevo récord absoluto para los vuelos espaciales con humanos, al superar por 6.616 kilómetros el registro histórico de la misión Apolo 13 del año 1970.

El programa Artemis busca asentar una presencia humana sostenible en el entorno lunar como paso previo para futuras expediciones a Marte. Este sobrevuelo exitoso permite validar los sistemas de soporte vital y navegación autónoma de cara a los próximos descensos sobre el satélite natural.

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