La Casa Blanca canceló la agenda de Donald Trump y crece la preocupación en torno a su estado de salud La suspensión de actividades oficiales del presidente estadounidense generó rumores sobre su salud, en medio de la tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente. Por + Seguir en







La Casa Blanca canceló la agenda de Donald Trump y crece la preocupación en torno a su estado de salud

La Casa Blanca resolvió este sábado suspender todas las apariciones públicas de Donald Trump, una decisión que rápidamente alimentó versiones y especulaciones en redes sociales y en distintos sectores de la opinión pública.

Entre los rumores que circularon, uno de los más fuertes señalaba un supuesto traslado del mandatario al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. Sin embargo, esa versión fue desmentida por voceros oficiales, que aseguraron que el presidente permaneció en Washington durante toda la jornada.

La permanencia en la capital llamó la atención, ya que Trump suele trasladarse los fines de semana a Mar-a-Lago, su residencia en Florida, donde habitualmente descansa junto a su entorno más cercano.

En paralelo, en los últimos meses se multiplicaron las versiones sobre su estado físico, a partir de apariciones públicas en las que se lo vio desmejorado, incluso con signos visibles en sus manos que generaron comentarios y conjeturas.

Desde su equipo, sin embargo, buscaron bajar el tono de las especulaciones. Uno de sus asesores, Steven Cheung, publicó un mensaje en la red social X en el que destacó la intensa actividad del presidente durante el fin de semana y aseguró que continúa enfocado en su gestión.