Groenlandia rechazó el barco hospital que anunció Donald Trump: "No, gracias"

El ministro de Defensa aseguró que "no es necesaria una iniciativa sanitaria especial" en la isla y el primer ministro defendió el sistema de salud público del país y de Dinamarca.

Jens-Frederik Nielsen , el primer ministro de Groenlandia, y Troels Lund Poulsen , ministro de Defensa, rechazaron el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de enviar un barco hospital a la isla. "No, gracias", apuntó el jefe de Gobierno del territorio autónomo de Dinamarca.

"La población groenlandesa recibe la atención de salud que requiere. La recibe en Groenlandia y, si es necesario un tratamiento especial, lo recibe en Dinamarca. Por lo tanto, no es necesaria una iniciativa sanitaria especial en Groenlandia ", explicó el ministro de Defensa.

En la misma línea, Nielsen afirmó en Facebook que "registró" la "idea" de Trump , pero le aclaró: "Tenemos un sistema de salud pública donde las atenciones son gratuitas para los ciudadanos".

Igual que Dinamarca, la isla ártica tiene acceso a atención médica gratuita y las autoridades locales administran su sistema de salud. Tiene un total de cinco hospitales regionales y el de Nuuk, la capital, recibe pacientes de todo el país.

Incluso el gobierno de Groenlandia firmó a principios de febrero un acuerdo con Dinamarca para mejorar la atención de pacientes groenlandeses en hospitales daneses .

Sin citar explícitamente la propuesta estadounidense, la jefa del Gobierno danés, Mette Frederiksen, se mostró "contenta de vivir en un país donde el acceso a la salud es libre e igual para todos, donde no son los seguros o la fortuna los que determinan si se recibe un tratamiento digno". "Lo mismo ocurre en Groenlandia", precisó en Facebook.

Qué había anunciado Donald Trump para Groenlandia

Trump había anunciado el sábado el envío de un buque hospital a Groenlandia y había asegurado que el barco atendería a numerosos enfermos en la isla.

"Vamos a enviar un gran buque hospital a Groenlandia para cuidar a muchos que están enfermos y no están siendo atendidos allí", escribió en Truth Social y remarcó, sin consultar a las autoridades groenlandesas: "¡Ya está en camino!".

Pese a la afirmación, el mandatario estadounidense acompañó la publicación con una imagen generada con Inteligencia Artificial, no con una foto del supuesto barco hospital en camino al Ártico.

Trump ha repetido en varias ocasiones que aspira a anexar Groenlandia, un territorio danés que considera estratégico para Estados Unidos.