Donald Trump aseguró que su reunión con Gustavo Petro saldrá "fenomenal"

El presidente de Estados Unidos mantendrá un encuentro con su par de Colombia en la Casa Blanca durante febrero. Como antesala, celebró que la llamada telefónica de esta semana fuera "realmente buena".

En medio de la tensión por los distintos frentes de conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es optimista de cara a la reunión que mantendrá con su par de Colombia, Gustavo Petro, y aseguró que "saldrá fenomenal". Lo dijo tras la llamada telefónica de esta semana.

Tras augurar un encuentro positivo Trump recordó que, en otras etapas, Petro se mostró crítico y confrontativo tanto con su figura como con Estados Unidos. Sin embargo, aseguró estar dispuesto a recomponer el vínculo, tal como ya ocurrió anteriormente con otros dirigentes con los que había tenido diferencias.

La cumbre prevista para febrero representa un punto de inflexión en la relación bilateral, marcada en los últimos tiempos por cruces y acusaciones. Entre ellas, se cuentan las reiteradas afirmaciones del republicano, realizadas sin pruebas, en las que vinculó al presidente colombiano con el narcotráfico.

Desde Bogotá, en tanto, el gobierno colombiano f ue uno de los más duros en condenar la intervención militar estadounidense en Venezuela ocurrida el 3 de enero durante la detención de Nicolás Maduro. Ante la Organización de Estados Americanos, calificó el operativo como una amenaza directa a la soberanía regional.

Petro regresará a Estados Unidos en febrero, meses después de que Trump le retirara la visa en septiembre de 2025. Aquella decisión se produjo tras su participación en la Asamblea General de la ONU, donde el mandatario colombiano cuestionó con dureza las políticas del republicano y se sumó a una protesta en apoyo a Gaza en las calles de Nueva York.

Estados Unidos: este fin de semana se intensificarán las protestas contra la policía migratoria de Donald Trump

Después de que esta semana un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos asesinara de un disparo a una Renee Nicole Good, una ciudadana norteamericana de 37 años, la tensión en este país no hizo otra cosa que aumentar tras dos días ininterrumpidos de protestas en Minneapolis, la ciudad de Minnesota en la que sucedió el crimen. Además, se esperan varias manifestaciones en diferentes estados para este fin de semana.

El malestar de la ciudadanía contra la policía migratoria se encuentra en aumento hace meses, cuando el presidente Donald Trump intensificó su campaña contra los extranjeros. En varias oportunidades, los agentes del ICE protagonizaron diferentes tipos de abusos en el uso de la fuerza, lo que a su vez generó repetidas protestas en distintos puntos de Estados Unidos.

El pasado jueves, a menos de 24 horas del asesinato en Minneapolis, los policías migratorios dispararon en circunstancias similares contra dos personas en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que agentes de la Patrulla Fronteriza abrieron fuego en medio de una "parada vehicular rutinaria" luego de que el conductor intentara atropellarlos. Este es el mismo argumento que las autoridades utilizaron en el caso de Good y en más de una docena de otras oportunidades en el último año.

El DHS describió a estas personas que finalmente fueron detenidas como inmigrantes indocumentados y miembros de la banda del crimen organizado Tren de Aragua, aunque no aportaron pruebas ni su identidad.

Ante estos dos hechos de violencia cometidos por la policía migratoria y el malestar acumulado en los últimos meses, este fin de semana habrá varias protestas en las ciudades más importantes de Estados Unidos, como Nueva York y Chicago. Sin embargo, la atención estará puesta en Minneapolis, ya que allí no solo que ya van tres días consecutivos de protestas. Además, se enviaron más de dos mil agentes federales para contenter la movilización, aunque esto solo aumenta la tensión y la posibilidad de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Durante las protestas del jueves se registraron diferentes hechos de violencia. Agentes federales usaron gases lacrimógenos y balas de pimienta contra un grupo de manifestantes que se habían concentrado en la puerta de las oficinas del ICE en Minneapolis. Durante la noche, cientos de personas tomaron la intersección de las calles en las que fue asesinada Good.

El gobernador estatal, el demócrata Tim Walz, anunció el jueves que había activado la Guardia Nacional “por precaución”, en caso de que sea “necesario para ayudar a mantener la paz, garantizar la seguridad pública y permitir manifestaciones pacíficas”.

“La protesta pacífica es un derecho sagrado estadounidense protegido por la Primera Enmienda. Obstruir, impedir o atacar a las fuerzas del orden federales es un delito federal. También lo es dañar la propiedad federal. Si cruza esa línea roja, será arrestado y procesado. No ponga a prueba nuestra determinación”, aseguró Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.