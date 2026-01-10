La advertencia de Donald Trump en medio de la crisis en Irán: "Estamos listos para ayudar" En medio de las protestas contra el gobierno del país de Medio Oriente, el mandatario norteamericano comunicó, a través de la red social Truth, que Estados Unidos intervendrá de ser necesario. Por + Seguir en







Donald Trump se expresó sobre la situación en Irán y aseguró que Estados Unidos actuará en busca de la paz, si es necesario. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta oficial en la red social Truth durante este sábado y señaló que los iraníes están "buscando la libertad, tal vez, como nunca antes". Lo hizo en medio de las crecientes protestas que se multiplican por todo el país, y agregó que desde La Casa Blanca están listos para ofrecer ayuda.



Embed República Islámica de Irán está en crisis, con manifestaciones que comenzaron en Teherán y se reprodujeron en todo el país, debido principalmente a la fuerte devaluación del valor del rial iraní y el impacto en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Las movilizaciones iniciaron el 28 de diciembre en los alrededores del Gran Bazar y el gobierno de Alí Jamenei respondió con una represión que, hasta ahora, dejó cerca de 200 muertos.

Durante el pasado viernes, Trump advirtió que Irán "se encuentra en serios problemas" ante la fuerte respuesta del las fuerzas policiales contra los manifestantes. “He declarado con firmeza que si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos”, aseguró en una conferencia con empresarios petroleros y periodistas.

Por su parte, Jamenei acusó a Estados Unidos e Israel de fomentar la agitación en territorio iraní y denunció que atacan edificios públicos. En la misma línea, aclaró que no tolerará que los propios compatriotas actúen como "mercenarios de extranjeros". Así, el ayatolá instó a Trump a "concentrarse en los problemas de su país" y pidió a los jóvenes de su país a preservar la unidad.

protestas irán 9-1-26 La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán. Apagón Digital masivo: la medida del gobierno de Irán para frenar una nueva ola de protestas Se produjo un corte total de internet y de las líneas telefónicas en muchas zonas de Irán durante la noche del jueves. Según la ONG NetBlocks y la empresa Cloudflare, la desconexión fue una acción solicitada por el Estado para minimizar las maniobras de organización de nuevas protestas y evitar la difusión de imágenes de la represión, que ya se cobró centenares de víctimas.