La advertencia de Donald Trump en medio de la crisis en Irán: "Estamos listos para ayudar"

Donald Trump se expresó sobre la situación en Irán y aseguró que Estados Unidos actuará en busca de la paz, si es necesario.
Redes sociales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta oficial en la red social Truth durante este sábado y señaló que los iraníes están "buscando la libertad, tal vez, como nunca antes". Lo hizo en medio de las crecientes protestas que se multiplican por todo el país, y agregó que desde La Casa Blanca están listos para ofrecer ayuda.
Durante el pasado viernes, Trump advirtió que Irán "se encuentra en serios problemas" ante la fuerte respuesta del las fuerzas policiales contra los manifestantes. “He declarado con firmeza que si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos”, aseguró en una conferencia con empresarios petroleros y periodistas.
Por su parte, Jamenei acusó a Estados Unidos e Israel de fomentar la agitación en territorio iraní y denunció que atacan edificios públicos. En la misma línea, aclaró que no tolerará que los propios compatriotas actúen como "mercenarios de extranjeros". Así, el ayatolá instó a Trump a "concentrarse en los problemas de su país" y pidió a los jóvenes de su país a preservar la unidad.
Apagón Digital masivo: la medida del gobierno de Irán para frenar una nueva ola de protestas
Se produjo un corte total de internet y de las líneas telefónicas en muchas zonas de Irán durante la noche del jueves. Según la ONG NetBlocks y la empresa Cloudflare, la desconexión fue una acción solicitada por el Estado para minimizar las maniobras de organización de nuevas protestas y evitar la difusión de imágenes de la represión, que ya se cobró centenares de víctimas.