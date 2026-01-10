10 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La advertencia de Donald Trump en medio de la crisis en Irán: "Estamos listos para ayudar"

En medio de las protestas contra el gobierno del país de Medio Oriente, el mandatario norteamericano comunicó, a través de la red social Truth, que Estados Unidos intervendrá de ser necesario.

Por
Donald Trump se expresó sobre la situación en Irán y aseguró que Estados Unidos actuará en busca de la paz

Donald Trump se expresó sobre la situación en Irán y aseguró que Estados Unidos actuará en busca de la paz, si es necesario. 

Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta oficial en la red social Truth durante este sábado y señaló que los iraníes están "buscando la libertad, tal vez, como nunca antes". Lo hizo en medio de las crecientes protestas que se multiplican por todo el país, y agregó que desde La Casa Blanca están listos para ofrecer ayuda.

Trump opinó que el encuentro con Petro en Washington será positivo.
Te puede interesar:

Trump aseguró que su reunión con Petro saldrá "fenomenal"

Durante el pasado viernes, Trump advirtió que Irán "se encuentra en serios problemas" ante la fuerte respuesta del las fuerzas policiales contra los manifestantes. “He declarado con firmeza que si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos”, aseguró en una conferencia con empresarios petroleros y periodistas.

Por su parte, Jamenei acusó a Estados Unidos e Israel de fomentar la agitación en territorio iraní y denunció que atacan edificios públicos. En la misma línea, aclaró que no tolerará que los propios compatriotas actúen como "mercenarios de extranjeros". Así, el ayatolá instó a Trump a "concentrarse en los problemas de su país" y pidió a los jóvenes de su país a preservar la unidad.

protestas irán 9-1-26
La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

La ONG Human Right Watch contabilizó 51 muertos por la represión en las protestas en Irán.

Apagón Digital masivo: la medida del gobierno de Irán para frenar una nueva ola de protestas

Se produjo un corte total de internet y de las líneas telefónicas en muchas zonas de Irán durante la noche del jueves. Según la ONG NetBlocks y la empresa Cloudflare, la desconexión fue una acción solicitada por el Estado para minimizar las maniobras de organización de nuevas protestas y evitar la difusión de imágenes de la represión, que ya se cobró centenares de víctimas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Renee Nicole Good fue filmada por una agente del ICE antes de ser asesinada.

Nuevo video del momento en el que un oficial de ICE mató a una mujer en Minneapolis

Protesta contra el ICE, en Minneapolis, el 8 de enero.

EEUU este fin de semana se intensificarán las protestas contra la policía migratoria de Trump

Donald Trump ante periodistas y empresarios petroleros.

Trump: "Les guste o no, vamos a hacer algo con Groenlandia"

Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

en plena escalada en altamar, eeuu capturo otro buque petrolero en el caribe

En plena escalada en altamar, EEUU capturó otro buque petrolero en el Caribe

Petro habló sobre Trump.

Petro aseguró que Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia"

Rating Cero

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 
play

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

El estreno de la cuarta temporada fue ayer, viernes 9 de enero de 2026. Ya están disponibles los seis episodios de la temporada 4 en Netflix a nivel global.
play

Machos Alfa llega con su cuarta temporada a Netflix y promete ser furor: cuál es la historia que atrapa a todos

Los perfumes de lujo que Chris Evans asocia a su estilo personal.

Estos son los 2 perfumes favoritos de Chris Evans: cuánto salen en Argentina

El relato se distingue no solo por sus impactantes secuencias policiales, sino también por el desarrollo de sus personajes.
play

Esta serie policial comenzó con un caso real, sigue sumando temporadas y ahora es furor en Netflix: como se llama

últimas noticias

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 

Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández

Hace 52 minutos
Donald Trump se expresó sobre la situación en Irán y aseguró que Estados Unidos actuará en busca de la paz, si es necesario. 

La advertencia de Donald Trump en medio de la crisis en Irán: "Estamos listos para ayudar"

Hace 1 hora
play
 la sinopsis oficial de Netflix, en “Él y ella”, “Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. 

Esta es la trama de Él y ella, la serie de Netflix que combina misterio policial con amores del pasado

Hace 1 hora
Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja

Hace 1 hora
Los canales digitales suelen ofrecer intereses más atractivos para captar depósitos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 4.750.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 1 hora