Cumpliendo el primero año: así son las vacaciones de Emilia Attias con su nueva pareja Más allá del costado íntimo, la noticia vuelve a poner el foco en cómo las figuras públicas reconstruyen su vida después de procesos de separación. + Seguir en







Emilia Attias no se esconde y se muestra junto a su nuevo novio

Emilia Attias comenzó el año en Punta del Este junto a su hija y su nueva pareja, Guillermo Freire.

La actriz atraviesa una nueva etapa personal tras separarse de su pareja de más de 20 años.

Pasaron una jornada de playa en familia, con un clima relajado y afectuoso. Attias combinó momentos de descanso, juegos con su hija y baños de mar.

Lejos de Buenos Aires y del trabajo, eligió Uruguay como destino de descanso, como muchas figuras del espectáculo. Emilia Attias vuelve a ser noticia, esta vez lejos de los sets de grabación y más cerca del descanso y la vida personal. La actriz comparte por estos días un viaje muy especial que marca un hito en su presente sentimental: el primer aniversario junto a su nueva pareja. Las imágenes y trascendidos despertaron curiosidad entre sus seguidores, atentos a cada paso de esta nueva etapa.

El viaje funciona no solo como una escapada romántica, sino también como una postal de un momento de estabilidad y disfrute personal. Después de un tiempo de cambios importantes en su vida, Attias se muestra atravesando una etapa distinta, en la que combina trabajo, proyectos y espacios para el ocio.

Como son las vacaciones de Emilia Attias con su pareja -emilia attias guillermo freire Emilia Attias eligió empezar el año en Punta del Este, Uruguay, acompañada por su hija y su actual pareja. Luego de poner fin a una relación de dos décadas, la actriz atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Guillermo Freire, con quien se la ve relajada y entusiasmada.

La participante de MasterChef optó por una bikini negra de estilo clásico y alternó los chapuzones en el agua con juegos y risas junto a su hija. Además, no estuvieron solos: también pasaron parte del tiempo con un grupo de amigos.

Entre risas, baños de mar y momentos de juego, la pareja dejó ver un vínculo afianzado y natural. Attias y Freire compartieron una jornada de playa junto a Gina Naim, la hija de la actriz, en un clima distendido y familiar, de acuerdo con lo que reconstruyó el medio Teleshow, que siguió de cerca la escapada.

Lejos del ritmo intenso de la Ciudad de Buenos Aires y de las obligaciones laborales, Attias disfruta del verano uruguayo, uno de los destinos favoritos de la farándula argentina.