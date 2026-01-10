Loto Plus: resultado del sorteo 3847 del sábado 10 de enero de 2026

Este sábado 10 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.
NÚMERO PLUS 7
Los números ganadores fueron: 15 - 18 - 19 - 35 - 40 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $1.427.464.406,48
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $31.213.244,70
4 aciertos: 222 ganadores. Premio: $3.475.256,40
Los números ganadores fueron: 00 - 06 - 10 - 27 - 35 - 44
6 aciertos: vacante. Premio: $6.480.182.787,75
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $17.376.282
4 aciertos: 242 ganadores. Premio: $3.475.256,40
Los números seleccionados fueron: 00 - 06 - 18 - 20 - 29 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $261.410.089,60
Los números ganadores fueron: 02 - 19 - 31 - 36 - 38 - 42
5 aciertos: 3 ganadores. Premio: $44.757.090
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 14 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $24.720.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.