El músico argentino Gabriel Cavagna interpretó "Deja de llorar" en pleno centro de la capital irlandesa, los transeúntes se pusieron a bailar al ritmo de la cumbia y todo quedó registrado.

Gabriel Cavagna es un artista argentino que, desde hace tiempo, toca en las calles de Dublín, capital de Irlanda. Esta vez, se hizo viral tras interpretar el éxito Deja de llorar de El Polaco , una presentación que capturó la atención de locales y turistas, y los puso a menear. Toda la secuencia, que fue grabada y subida por el propio cantante a Instagram, se replicó por otras redes dada la algarabía y efusividad de la gente.

Los primeros acordes del "temazo" tropical llamaron la atención de los peatones que se pusieron a bailar y llegaron a formar el tradicional "trencito" en plena vía pública . Entre el público también había argentinos que acompañaron el ritmo con risas y algunos pasos de cumbia.

Cavagna utilizó sus redes sociales para mostrar lo sucedido y aprovechó para confirmar una noticia importante. "Tocando una de El Polaco en Dublín. El 2025 tuve el honor de cantarlo en vivo con él y este 2026 vuelve a Dublín y vamos a estar abriendo su show ", escribió el músico junto al video viral.

El joven, oriundo de Castelar, en Buenos Aires, se instaló en el país europeo a mediados de 2022 con el propósito de buscar una experiencia de vida diferente. Además de sus shows en las veredas, el intérprete realiza presentaciones en diversos bares nocturnos de la capital irlandesa y tiene buena convocatoria.

En los diferentes posteos de Cavagna en sus redes sociales, se puede apreciar el asombro de los ciudadanos irlandeses ante el descubrimiento de la cumbia argentina por primera vez . El cantante sostuvo que la reacción de la gente local es muy positiva porque el género "los pone felices" de manera inmediata.

Polémico video: la hija de 12 años de El Polaco manejó en la ruta y su mamá la grabó

El Polaco quedó en el foco de las críticas porque se filtró un video de su hija de 12 años al volante. En la grabación se la ve en la ruta y es registrada por su propia madre Valeria Aquino, quien además escribió una frase respecto a la educación: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Mientras que, el cantante se diferenció.

En el video se puede ver a Alma, la menor, quien mira con atención al camino de tierra que tiene por delante, en medio del campo. La polémica se instaló, ya que Aquino la dejó sola al volante cuando aún no tiene la posibilidad de sacar el registro ni ser habilitada para manejar.

Embed [REDES] "Criar es enseñar a hacer, no solo a mirar": polémica con la hija de "El Polaco" y su expareja Valeria Aquino, porque la grabaron mientras manejaba con solo 12 años. https://t.co/tyTYs3zMJu pic.twitter.com/ZzLn6YrayA — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 26, 2025

Al filtrarse el video, desde Puro Show, programa de El Trece, le consultaron al cantante y él tuvo una tajante respuesta: “No vi nada, pasó Navidad con su mamá. Háblenle a la madre; me estoy enterando ahora”. A lo que Matías Vázquez, panelista del programa, aseguró que el artista estaba “en shock”.