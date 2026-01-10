Wanda Nara tiene una desafiante cláusula en su contrato con Telefe por Masterchef: de qué se trata La conductora aceptó estrictas normas de conducta para cuidar la imagen del canal. El acuerdo delimita pautas de comportamiento ante la exposición de sus conflictos personales. + Seguir en







La conductora de Masterchef Celebrity, Wanda Nara. Youtube

Wanda Nara siempre está en boca de todos por sus conflictos mediáticos. Por esto, desde la producción de MasterChef Celebrity delimitaron su rol como conductora para cumplir con los valores de Telefe. El contrato vigente incluye claras pautas sobre su conducta, y su exposición en el canal y otros medios de comunicación.

El periodista Guido Záffora reveló en El Diario de Mariana, por la señal de América TV, la existencia de la cláusula 6.7 del acuerdo. "Reputación e imagen pública de la conductora", es el título del apartado contractual.

La empresaria deberá reflejar "los valores y principios de los programas, streaming o series del canal". Záffora agregó que Nara deberá tener "comportamientos éticos y de respeto que promuevan un ambiente profesional y positivo con el público, colaboradores y personas relacionadas con los programas".

Los integrantes de DDM, entre sus intercambios, dedujeron que la propia protagonista mostró inquietud por la rigidez de estas condiciones, en particular, en este momento en el que se vio envuelta en la separación escandalosa de Martín Migueles. “Los años de contrato que tengo…”, confesó Nara en X sobre la posibilidad de un traspié que ponga en riesgo su continuidad laboral.

Wanda Nara Web Se separó Wanda Nara de Martín Migueles: Maxi López confirmó la ruptura Maxi López anunció el fin del romance entre su exesposa y el polémico empresario Martín Migueles. El exjugador de River debutó en el programa Sería Increíble, por el canal de streaming Olga, y brindó detalles del hecho. El exjugador relató que recibió mensajes de reproche por parte de Wanda. Ella, como nos tiene acostumbrados, fue directa: “No digas más esto porque no estoy más”.

“Ella me autorizó a contarlo”, aseguró López frente a Nati Jota durante la transmisión en vivo. El padre de los hijos de la modelo decidió no profundizar en los motivos de la separación para priorizar el bienestar de la conductora, que intenta pasar estos días en paz.