En oposición a Javier Milei, Gustavo Petro propuso reconstruir la "Gran Colombia"

Después de que el presidente argentino anunciara la creación de un bloque regional de países libertarios, su par y principal opositor en Latinoamérica anunció que pretende crear una "confederación de Naciones autónomas".

A días de que el presidente Javier Milei adelantara que antes de abril sucederá la primera reunión del bloque de países libertarios en Latinoamérica , el mandatario colombiano, Gustavo Petro, anunció que pretende reconstruir la "Gran Colombia" , aquel proyecto del libertador Simón Bolivar que unía los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

"Esta es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas", planteó Petro mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, en la que acompañó un mapa de cómo estaría conformado este nuevo bloque regional.

"Tendríamos unas políticas comunes en las materias que proponga el pueblo", aseguró el presidente colombiano. Luego, agregó que "Indudablemente la política comercial hacia la industrialiación y ser lo que es geográficamente un centro del mundo y de Latinoamérica. Un centro de energías limpias, del saber, de infraestructuras de alta tenología de movilidad y comunición".

Además, para Petro, esta Gran Colombia podría tener su propio poder judicial y legislativo, como lo tienen otros bloques internacionales. "Habría un parlamento grancolombiano, un tribunal de justicia y consejo de gobierno, como en la Unión Europea o en los EEUU federales", sostuvo.

Orsi Petro Lula y Boric AFP

En reiteradas oportunidades, el presidente Milei se refirió a sus intenciones de crear un bloque latinoamericano de países libertarios. De hecho, días atrás, anunció que antes de abril de este año sucederá la primera reunión de los jefes de Estado de derecha y que el encargado de diseñar este nueva alianza regional es el canciller Gerardo Werthein, mediante una entrevista con el canal norteamericano CNN.

Por el momento no se sabe si la Gran Colombia propuesta por Petro pretende funcionar como un contrapeso al bloque de la internacional de derecha latinoamericana ideada por Milei ni cuando convocará al voto constituyente que anunció mediante su publicación en X. Lo que sí está claro es que, desde que Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos, el presidente colombiano es uno de los principales rivales políticos de Milei en la región.

Javier Milei: "América Latina despertó de la pesadilla del socialismo del siglo XXI"

El presidente Javier Milei dijo que Latinoamérica se encuentra en un momento clave en cuanto a la política y la ideología en el que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI". Además, el mandatario argentino volvió a contar que se encuentra trabajando en la creación de un bloque de países paralelo al Mercosur y que esté alineado con "las ideas de la libertad".

Milei aprovechó el momento para volver a atacar a los gobiernos progresistas latinoamericanos, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, Gustavo Petro, en Colombia, y Claudia Sheinbaum, en México. "La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población", sostuvo presidente durante una entrevista concedida al canal CNN en español.

milei congreso AP/Rodrigo Abd

Por otra parte, el presidente aseguró que ya existen conversaciones avanzadas con al menos diez países de la región para crear una alianza libertaria latinoamericana y adelantó que el primer encuentro de estas naciones sucedería antes de abril de este año. "No tengo dudas, estoy trabajando activamente por eso", afirmó la reunión de jefes de Estado de derecha que, hasta el momento, no tiene nombre y el canciller Gerardo Werthein es el encargado de su diseño.

La entrevista de CNN al presidente argentino fue grabada hace semanas, antes de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas. De todos modos, Milei calificó al gobierno venezolano como una dictadura. "No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación", se refirió Milei en relación a la posibilidad de que Washington realizara una intervención militar contra el régimen chavista.