Javier Milei celebra por Venezuela mientras los incendios se propagan y la inflación se acelera

Mientras el Presidente dedica sus horas a las redes sociales y a recibir figuras de la ultraderecha europea, el país enfrenta incendios sin presupuesto en el sur, una licuación catastrófica de las jubilaciones y ocho meses de inflación al alza. El contraste entre la agenda virtual y una Argentina que no llega a fin de mes.

El presidente Javier Milei continúa manteniendo gran presencia en las redes sociales -a pesar del dolor de cabeza que aún le ocasiona su participación en la estafa con la moneda digital $Libra- y en ellas celebra lo sucedido luego del ataque de Estados Unidos al país caribeño. Sus mensajes alternan un alineamiento casi de fanático con Donald Trump, con sucesivas denuncias por los “horrores del comunismo” en el mundo.

El anacronismo se ha vuelto sugestivo, sobre todo en la semana en la que recibió en la Casa Rosada a la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fue la española la que consiguió instalar con éxito el eslogan “comunismo o libertad” que luego fue exportados a otras latitudes por líderes de ultraderecha como Javier Milei. La reunión fue importante para ambos. Para el argentino, implica continuar su apuesta a instalarse como una figura global. Para Díaz Ayuso, quitarle aún más protagonismo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y -al mismo tiempo- banderas a los extremistas de VOX.

Pero, volviendo a los posteos de Milei, lo extemporáneo también está dado la desconexión con los problemas reales de la Argentina que su gobierno no ha resuelto y, en algunos casos, ha empeorado. Vale como ejemplo el hecho de que, hasta el momento de escribir esto no hay ningún pronunciamiento del presidente acerca de los feroces incendios en el sur, entre otros lugares del país.

El desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el organismo encargado de la lucha contra el fuego en áreas naturales, continúa generando situaciones en las que los bomberos locales cuentan con recursos escasos, con un apoyo nacional casi nulo.

Las organizaciones ambientalistas de El hoyo, Epuyen y El Chaltén denunciaron que el gobierno volvió a recortar los fondos del SNMF para 2026 y además viene subejecutando las partidas.

"De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con un poco más de 20 mil millones de pesos, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025", denunciaron.

El comunicado, firmado por 18 grupos ambientalistas, agrega que durante el primer año de gobierno libertario se ejecutó apenas el 22 % del presupuesto asignado al SNMF, pese a que fue el año con mayor cantidad de incendios desde 2016. Pero además, según el informe, "En 2025, la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas".

El panorama empeora por las sospechas. En el caso del incendio arrasador en El hoyo, la fiscalía que investiga lo hace bajo la hipótesis de un incendio intencional. La especulación inmobiliaria o vinculada a lo agropecuario aparecen como fantasmas permanentes en distintas zonas del país. El mismo gobierno nacional que no invierte en la prevención del fuego quiere derogar la cláusula incluida en la Ley para que no puedan comercializarse por décadas las tierras quemadas.

Pero éste no es el único tema sobre el que no habla el presidente en redes. Según un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, la licuación del haber previsional en la Argentina es catastrófica desde el comienzo del gobierno de LLA: la jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023. Por esto, siete de cada diez adultos mayores no tienen ingresos insuficientes para subsistir. Este viernes se conoció el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, y arrojó un aumento de precios del 2,7 %, con especial presión de los alimentos, el transporte y los servicios.

Con un dólar pisado, servicios con subas administradas y un desplome de los salarios de jubilados y trabajadores en general, el gobierno lleva 8 meses seguidos de incremento en el índice de inflación. De hecho, otro informe -en este caso del sitio especializado en el mercado de trabajo- señala que un 46% de los trabajadores en relación de dependencia no pudo tomarse vacaciones durante el último año, principalmente por razones económicas. El estudio revela además que un porcentaje creciente de quienes sí se tomaron vacaciones eligieron destinos del exterior.

La postal de playas del sur de Brasil atestadas de argentinos mientras la costa atlántica de nuestro país tiene escasa concurrencia muestra muchos de los problemas que enfrentamos. Compatriotas que no pueden vacacionar porque no llegan a fin de mes o están perdiendo sus trabajos mientras los que aún pueden hacerlo, consumen dólares subsidiados por el gobierno y aportan al sector productivo de otro país. Pero, donde hay una necesidad, hay una oportunidad para el gobierno libertario. Y por eso, el ministro del Interior Diego Santilli intensifica en estas semanas para lograr las voluntades que le permitan aprobar el proyecto de ley de flexibilización laboral que la administración Milei le ha prometido al Fondo Monetario Internacional.

En la Casa Rosada confían en que conseguirán los votos en ambas cámaras. En un escenario de destrucción del aparato productivo, caída en la actividad y en las ventas, una reforma laboral de estas características parece más destinada a conseguir despidos más baratos y peores condiciones de contratación que a generar puestos de trabajo de calidad. Pero, en pleno siglo XXI y en medio del deterioro de todas las condiciones de vida de las mayorías vernáculas, el presidente Javier Milei destina buena parte de su tiempo a tuitear acerca del fracaso del comunismo en otras partes del mundo.