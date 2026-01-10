Gime Accardi reveló detalles de su separación con Nico Vázquez y aclaró si le fue infiel con Dai Fernández En el marco del estreno de su nueva serie "Tilf", junto al rapero Seaven Kaine, la actriz habló sobre su pasado con el ex Casi Ángeles, después de la confirmación de romance con su compañera de elenco en "Rocky". + Seguir en







Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez.

Desde su escandalosa separación con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi habló sobre su vida privada tras el escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. La actriz contó cómo se sintió a ver que su ex mantiene una relación con su compañera de elenco de la obra "Rocky", Dai Fernández, a la vista del público.

Mientas Vázquez blanqueó su relación con la coprotagonista de la obra teatral Rocky, Dai Fernández, Accardi no confirmó ni desmintió la relación con el cantante de trap Joaquín Cordovero, más conocido como Seven Kayne, con quien compartió fotos sugerentes al trabajar juntos en una nueva serie para redes sociales.

Gime Accardi La actriz se sinceró sobre su relación con la IA. Redes Sociales Al ser consultada por la prensa, sobre la relación entre Vázquez y Fernández, la actriz aseguró que "no se me mueve nada, no anduve silenciando ni nada. No me duele. De verdad le deseo lo mejor. Siempre lo digo y lo sigo sosteniendo, me pone feliz por él que pueda estar recomponiendo su vida”.

Accardi, en su momento desmintió el supuesto romance con el músico y aclaró que su relación es estrictamente laboral: "Trabajamos en un proyecto que ya terminamos de filmar y que me tiene como co-directora y guionista. Es algo audiovisual, lleva varios capítulos. Todavía no puedo comentar mucho más”.

Además, le preguntaron sobre qué opinaba en relación con la infidelidad de Luciano Castro en España, a su pareja, la actriz Griselda Sicilliani, que recorrió las redes sociales: "Cada pareja es un mundo. Tal vez sean una pareja abierta, tal vez tengan reglas", aseguró.