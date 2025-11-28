Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo" tras el tiroteo en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos informó que esta medida permitirá que "el sistema estadounidense se recupere por completo". Esto ocurre después de que un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional y mató a uno de ellos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a suspender la migración de los "países del tercer mundo" tras el tiroteo en la Casa Blanca, donde murió un miembro de la Guardia Nacional .

A través de un posteo en su cuenta oficial de la red social Truth, Trump escribió: " Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo".

El mandatario comunicó la noticia durante su primera aparición pública tras el ataque y ofreció sus condolencias a la familia, al tiempo que destacó la trayectoria y el compromiso de la joven guardia.

En esta línea, Trump también afirmó que "retiraré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", para aquellos que no sean beneficiosos para el país. También criticó la administración anterior de Joe Biden y amenazó con "revocar" las visas concedidas durante ese mandato.

La víctima fue identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años y oriunda de Virginia Occidental. El mandatario comunicó la noticia durante su primera aparición pública tras el ataque y ofreció sus condolencias a la familia, al tiempo que destacó la trayectoria y el compromiso de la joven guardia. Según indicó, Beckstrom falleció a raíz de las heridas producidas por los disparos recibidos durante el incidente.

Trump detalló que el agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que llegó al país en 2021, abrió fuego de manera directa contra los dos agentes que patrullaban la zona cercana a la Casa Blanca.

El segundo soldado atacado, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece hospitalizado en estado crítico y continúa, según el presidente, “luchando por su vida”. El tiroteo ocurrió cuando Lakanwal, armado con un revólver Magnum .357, disparó primero contra uno de los guardias, que cayó al suelo, y luego realizó nuevos disparos antes de abrir fuego en repetidas ocasiones contra el segundo. La respuesta de otros miembros de la Guardia Nacional permitió detener el avance del atacante, que también resultó herido y permanece bajo custodia en un hospital.

Las autoridades investigan el caso como un posible acto de terrorismo. Durante su intervención, Trump responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, de haber permitido la entrada de Lakanwal al país en septiembre de 2021, cuando fue admitido bajo el programa Operación Aliados Bienvenidos, creado para ofrecer refugio a ciudadanos afganos tras la toma de Kabul por parte de los talibanes.

Según los primeros datos oficiales, el sospechoso había recibido un permiso temporal de dos años para residir en Estados Unidos, pero su estatus migratorio había quedado irregular al expirar la autorización. De acuerdo con fuentes de seguridad, antes de llegar al país formó parte de una unidad respaldada por la CIA en Afganistán.

Mientras tanto, los investigadores confiscaron múltiples dispositivos electrónicos pertenecientes al sospechoso, incluidos teléfonos móviles, computadoras portátiles y tabletas, como parte del análisis de posibles motivaciones o conexiones. Lakanwal residía en el estado de Washington junto a su esposa y sus cinco hijos, y se espera que las próximas horas permitan arrojar mayor claridad sobre sus movimientos previos al ataque.