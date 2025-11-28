29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo" tras el tiroteo en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos informó que esta medida permitirá que "el sistema estadounidense se recupere por completo". Esto ocurre después de que un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional y mató a uno de ellos.

Por
El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje contundente. 

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje contundente. 

New York Times
Las compañías afectadas son Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol.
Te puede interesar:

Venezuela le revocó las concesiones a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos al país por el conflicto con Estados Unidos

A través de un posteo en su cuenta oficial de la red social Truth, Trump escribió: "Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo".

Esta medida la toma el mandatario tras el asesinato de Sarah Beckstrom, de 20 años y oriunda de Virginia Occidental miembro de la Guardia Nacional que murió durante un tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca.

El mandatario comunicó la noticia durante su primera aparición pública tras el ataque y ofreció sus condolencias a la familia, al tiempo que destacó la trayectoria y el compromiso de la joven guardia.

El agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que llegó al país en 2021, abrió fuego de manera directa contra los dos agentes que patrullaban la zona cercana a la Casa Blanca.

En esta línea, Trump también afirmó que "retiraré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", para aquellos que no sean beneficiosos para el país. También criticó la administración anterior de Joe Biden y amenazó con "revocar" las visas concedidas durante ese mandato.

Quién es el presunto atacante a los dos soldados de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte de una de las dos agentes de la Guardia Nacional que habían resultado gravemente heridas en el tiroteo ocurrido el miércoles en las inmediaciones de la Casa Blanca.

La víctima fue identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años y oriunda de Virginia Occidental. El mandatario comunicó la noticia durante su primera aparición pública tras el ataque y ofreció sus condolencias a la familia, al tiempo que destacó la trayectoria y el compromiso de la joven guardia. Según indicó, Beckstrom falleció a raíz de las heridas producidas por los disparos recibidos durante el incidente.

Trump detalló que el agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que llegó al país en 2021, abrió fuego de manera directa contra los dos agentes que patrullaban la zona cercana a la Casa Blanca.

El segundo soldado atacado, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece hospitalizado en estado crítico y continúa, según el presidente, “luchando por su vida”. El tiroteo ocurrió cuando Lakanwal, armado con un revólver Magnum .357, disparó primero contra uno de los guardias, que cayó al suelo, y luego realizó nuevos disparos antes de abrir fuego en repetidas ocasiones contra el segundo. La respuesta de otros miembros de la Guardia Nacional permitió detener el avance del atacante, que también resultó herido y permanece bajo custodia en un hospital.

Las autoridades investigan el caso como un posible acto de terrorismo. Durante su intervención, Trump responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, de haber permitido la entrada de Lakanwal al país en septiembre de 2021, cuando fue admitido bajo el programa Operación Aliados Bienvenidos, creado para ofrecer refugio a ciudadanos afganos tras la toma de Kabul por parte de los talibanes.

Según los primeros datos oficiales, el sospechoso había recibido un permiso temporal de dos años para residir en Estados Unidos, pero su estatus migratorio había quedado irregular al expirar la autorización. De acuerdo con fuentes de seguridad, antes de llegar al país formó parte de una unidad respaldada por la CIA en Afganistán.

Mientras tanto, los investigadores confiscaron múltiples dispositivos electrónicos pertenecientes al sospechoso, incluidos teléfonos móviles, computadoras portátiles y tabletas, como parte del análisis de posibles motivaciones o conexiones. Lakanwal residía en el estado de Washington junto a su esposa y sus cinco hijos, y se espera que las próximas horas permitan arrojar mayor claridad sobre sus movimientos previos al ataque.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tanto los efectivos de la Guardia Nacional, como el atacante, se encuentran internados y en grave estado de salud.

Quién es el presunto atacante a los dos soldados de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump volvió a atacar a una periodista: le dijo "fea por dentro y por fuera" a una reportera del New York Times

Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth para brindarle apoyo a los soldados de la Guardia Civil baleados

El mensaje de Trump al atacante de los policías de Washington: "Va a pagar un precio muy alto"

La policía actúa luego del tiroteo cerca de La Casa Blanca

Dos policías gravemente heridos tras un tiroteo en cercanías de la Casa Blanca

Se espera que el Gobierno revele información sobre los aliens. 

Trump prepara un anuncio sobre la existencia de vida extraterrestre, según un nuevo documental

Trump advirtió a Maduro, antes de subir al Air Force.

Trump, ante la escalada militar contra Venezuela: "Si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien"

Rating Cero

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Rosalía cerró un día a puro recorrido por todo Buenos Aires con Mario Pergolini. 

Rosalía y su itinerario en Buenos Aires: Luzu, Pergolini, el Obelisco y La Bombonera

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.
play

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

últimas noticias

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

Hace 7 minutos
El extraño caso de este chico que se volvió viral por un problema de Salud poco frecuente

La caída de pelo le cambió la vida en la adolescencia y un diagnóstico reveló la verdad: qué tenía

Hace 11 minutos
En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez. 

Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Hace 14 minutos
Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Hace 26 minutos
Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Hace 42 minutos