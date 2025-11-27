Murió la agente de la Guardia Nacional baleada en Washington: tenía solo 20 años El presidente estadounidense confirmó la muerte de una joven guardia nacional tras el tiroteo ocurrido ayer en las inmediaciones de la Casa Blanca. Mientras otro guardia nacional herido aun lucha por su vida, las autoridades investigan el ataque como un posible acto terrorista y mantienen bajo custodia al principal sospechoso. Por + Seguir en







La miembro de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, fallecida hoy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte de una de las dos agentes de la Guardia Nacional que habían resultado gravemente heridas en el tiroteo ocurrido el miércoles en las inmediaciones de la Casa Blanca.

La víctima fue identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años y oriunda de Virginia Occidental. El mandatario comunicó la noticia durante su primera aparición pública tras el ataque y ofreció sus condolencias a la familia, al tiempo que destacó la trayectoria y el compromiso de la joven guardia. Según indicó, Beckstrom falleció a raíz de las heridas producidas por los disparos recibidos durante el incidente.

Trump detalló que el agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que llegó al país en 2021, abrió fuego de manera directa contra los dos agentes que patrullaban la zona cercana a la Casa Blanca.

El segundo soldado atacado, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece hospitalizado en estado crítico y continúa, según el presidente, “luchando por su vida”. El tiroteo ocurrió cuando Lakanwal, armado con un revólver Magnum .357, disparó primero contra uno de los guardias, que cayó al suelo, y luego realizó nuevos disparos antes de abrir fuego en repetidas ocasiones contra el segundo. La respuesta de otros miembros de la Guardia Nacional permitió detener el avance del atacante, que también resultó herido y permanece bajo custodia en un hospital.

Las autoridades investigan el caso como un posible acto de terrorismo. Durante su intervención, Trump responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, de haber permitido la entrada de Lakanwal al país en septiembre de 2021, cuando fue admitido bajo el programa Operación Aliados Bienvenidos, creado para ofrecer refugio a ciudadanos afganos tras la toma de Kabul por parte de los talibanes.

Según los primeros datos oficiales, el sospechoso había recibido un permiso temporal de dos años para residir en Estados Unidos, pero su estatus migratorio había quedado irregular al expirar la autorización. De acuerdo con fuentes de seguridad, antes de llegar al país formó parte de una unidad respaldada por la CIA en Afganistán. Mientras tanto, los investigadores confiscaron múltiples dispositivos electrónicos pertenecientes al sospechoso, incluidos teléfonos móviles, computadoras portátiles y tabletas, como parte del análisis de posibles motivaciones o conexiones. Lakanwal residía en el estado de Washington junto a su esposa y sus cinco hijos, y se espera que las próximas horas permitan arrojar mayor claridad sobre sus movimientos previos al ataque.