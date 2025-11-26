Tiroteo en cercanías a La Casa Blanca: dos policías resultaron heridos Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron heridos de bala en una calle cercana a la mansión del poder ejecutivo. El presidente Donald Trump está al tanto de la situación, mientras se esclarecen los hechos. Por + Seguir en







La policía actúa luego del tiroteo cerca de La Casa Blanca

Por lo menos dos uniformados sufrieron heridas de bala en un tiroteo, durante este miércoles, en las inmediaciones al ingreso a La Casa Blanca, en Washington. Según medios internacionales, fuentes policiales confirmaron que al autor del hecho fue detenido e investigan las causas del ataque.

Los disparos se efectuaron en la intersección de la Calle 17 y la Calle 1, a corta distancia de la residencia presidencial. Donald Trump, que se encuentra en Florida para los festejos del Día de Acción de Gracias, está al tanto de la situación según informó la vocera de la presidencia, Karoline Leavit.

Leavit, mediante un comunicado, intentó transmitir tranquilidad y aseguró: “La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado”.

NOTA EN DESARROLLO