Franco Colapinto se prepara para el GP de Mónaco de la Fórmula 1: días y horarios que hay que saber El piloto de Alpine llega al trazado urbano más emblemático del calendario en su mejor racha desde que se incorporó a la máxima categoría. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto se prepara para una nueva carrera de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se prepara para afrontar uno de los circuitos más icónicos y exigentes del calendario de la Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco se disputará este fin de semana en las calles del Principado, con actividad desde el viernes 5 hasta la carrera del domingo 7 de junio. El piloto argentino llega en su mejor momento de la temporada luego de terminar sexto en Canadá.

El trazado urbano es uno de los más históricos de la categoría con sus 3.337 metros, 19 curvas y 78 vueltas. Es conocido por ser uno de los más lentos y técnicos del campeonato, donde el trabajo en clasificación puede ser determinante, ya que adelantar en carrera es casi imposible. El año pasado, Lando Norris se quedó con la victoria.

Colapinto llega al Principado con impulso luego de dos actuaciones consecutivas de alto nivel. Primero terminó séptimo en Miami y la semana siguiente mejoró esa marca con un sexto puesto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 hasta el momento. El fin de semana en Mónaco tendrá formato convencional, sin carrera Sprint, lo que le dará al piloto argentino tres sesiones de práctica para ajustar el auto antes de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Franco Colapinto Canadá REUTERS Franco Colapinto en el GP de Canadá. REUTERS

Días y horarios del GP de Mónaco de la Fórmula 1, con Franco Colapinto El fin de semana de actividad en Mónaco se distribuye en tres jornadas. Todos los horarios indicados corresponden a la Argentina. La transmisión estará disponible por Fox Sports y Disney+ .