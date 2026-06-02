Se encontró a Peter Lanzani y su reacción fue viral: qué hizo

Esta chica vivió un momento cargado de emociones cuando su ídolo de la adolescencia se presentó en la puerta de su trabajo de imprevisto.

Mimi no pudo contener las lágrimas cuando vio que su ídolo de la adolescencia estaba grabando en la puerta de su trabajo.

Esta fan conmovió a todos por su reacción al cruzarse de casualidad a su ídolo de la infancia.

Un encuentro inesperado entre una fan y Peter Lanzani se convirtió en uno de los videos más comentados de las últimas horas en redes sociales . La protagonista fue Mimi, una joven seguidora del actor desde la época de Casi Ángeles , que no pudo contener la emoción cuando lo vio aparecer frente al local de uñas y pestañas que comparte con su madre Sofía en Avellaneda.

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La escena fue publicada en TikTok y rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa la reacción de la joven luego de cruzarse con el actor mientras se desarrollaba el rodaje de una película en la zona. Según contó la familia, todo comenzó cuando un productor alquiló el comercio como parte de las locaciones necesarias para la filmación.

En un primer momento, ni Sofía ni Mimi imaginaron que el proyecto incluiría figuras conocidas. Sin embargo, l a noche previa al rodaje se enteraron de que Lanzani formaría parte de las grabaciones. Desde entonces, la expectativa comenzó a crecer dentro del local.

Cuando el actor llegó al lugar para trabajar , saludó con naturalidad a quienes se encontraban alrededor del set. Mimi observaba la situación desde adentro del comercio, aunque sin intención de acercarse. Fue entonces cuando Lanzani advirtió su presencia y le dedicó un saludo que desencadenó una reacción inesperada.

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Según relató la propia protagonista, apenas escuchó el saludo del actor entró en estado de shock. La emoción fue tan grande que se largó a llorar y se refugió en la parte trasera del local sin poder procesar lo que estaba ocurriendo.

Su madre contó que inicialmente creyó que había sucedido algún problema, pero rápidamente entendió que las lágrimas eran producto de la emoción. Mientras tanto, integrantes del equipo de filmación intentaban contener a la joven y acompañarla en ese momento tan especial.

Viral fan se emociona al ver a Peter Lanzani Mimi y Peter Lanzani posaron para una foto después de la montaña rusa de emociones que generó la presencia del actor en el lugar.

La historia tuvo un final que superó las expectativas. Después de que Sofía gestionara un pedido a través de la producción, Lanzani decidió acercarse personalmente al comercio. Al ingresar, saludó y preguntó por la fan de Casi Ángeles. Mimi salió a recibirlo y ambos terminaron fundidos en un abrazo mientras ella seguía llorando de emoción.

El actor se sacó una foto con la joven y compartió unos minutos con ella, un gesto que terminó de convertir la historia en un fenómeno viral. El momento, grabado por Sofía, recorrió las redes con un pie de foto que resumía todo: “De chiquita que sueña con verlo, se le cumplió el sueño. Peter Lanzani en nuestro localcito”. Para Mimi, que asegura haber visto la serie en numerosas oportunidades y que nunca había tenido la posibilidad de conocerlo, el encuentro significó el cumplimiento de un sueño que arrastraba desde la infancia.