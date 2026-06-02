2 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Se encontró a Peter Lanzani y su reacción fue viral: qué hizo

Esta chica vivió un momento cargado de emociones cuando su ídolo de la adolescencia se presentó en la puerta de su trabajo de imprevisto.

Por
Esta fan conmovió a todos por su reacción al cruzarse de casualidad a su ídolo de la infancia. 

Esta fan conmovió a todos por su reacción al cruzarse de casualidad a su ídolo de la infancia. 

Mimi no pudo contener las lágrimas cuando vio que su ídolo de la adolescencia estaba grabando en la puerta de su trabajo.
  • Una joven fanática de Peter Lanzani se volvió viral tras emocionarse hasta las lágrimas al encontrarse con el actor en Avellaneda.
  • El inesperado cruce ocurrió durante el rodaje de una película que utilizó un local de la zona como locación.
  • La reacción de la joven fue registrada por su madre y el video acumuló miles de reproducciones en TikTok.
  • Finalmente, Lanzani ingresó al comercio para conocerla y se sacó una foto que selló el momento.

Un encuentro inesperado entre una fan y Peter Lanzani se convirtió en uno de los videos más comentados de las últimas horas en redes sociales. La protagonista fue Mimi, una joven seguidora del actor desde la época de Casi Ángeles, que no pudo contener la emoción cuando lo vio aparecer frente al local de uñas y pestañas que comparte con su madre Sofía en Avellaneda.

Esta ocurrente publicidad se hizo viral en Mar del Plata: por qué. 
Te puede interesar:

Este shopping de Mar del Plata se hizo viral con videos insólitos en las escaleras mecánicas: qué pasó

La escena fue publicada en TikTok y rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa la reacción de la joven luego de cruzarse con el actor mientras se desarrollaba el rodaje de una película en la zona. Según contó la familia, todo comenzó cuando un productor alquiló el comercio como parte de las locaciones necesarias para la filmación.

Viral fan llora al ver a Peter Lanzani

En un primer momento, ni Sofía ni Mimi imaginaron que el proyecto incluiría figuras conocidas. Sin embargo, la noche previa al rodaje se enteraron de que Lanzani formaría parte de las grabaciones. Desde entonces, la expectativa comenzó a crecer dentro del local.

Cuando el actor llegó al lugar para trabajar, saludó con naturalidad a quienes se encontraban alrededor del set. Mimi observaba la situación desde adentro del comercio, aunque sin intención de acercarse. Fue entonces cuando Lanzani advirtió su presencia y le dedicó un saludo que desencadenó una reacción inesperada.

Qué hizo la joven que se encontró a Peter Lanzani y se volvió viral

Según relató la propia protagonista, apenas escuchó el saludo del actor entró en estado de shock. La emoción fue tan grande que se largó a llorar y se refugió en la parte trasera del local sin poder procesar lo que estaba ocurriendo.

Su madre contó que inicialmente creyó que había sucedido algún problema, pero rápidamente entendió que las lágrimas eran producto de la emoción. Mientras tanto, integrantes del equipo de filmación intentaban contener a la joven y acompañarla en ese momento tan especial.

Viral fan se emociona al ver a Peter Lanzani

La historia tuvo un final que superó las expectativas. Después de que Sofía gestionara un pedido a través de la producción, Lanzani decidió acercarse personalmente al comercio. Al ingresar, saludó y preguntó por la fan de Casi Ángeles. Mimi salió a recibirlo y ambos terminaron fundidos en un abrazo mientras ella seguía llorando de emoción.

El actor se sacó una foto con la joven y compartió unos minutos con ella, un gesto que terminó de convertir la historia en un fenómeno viral. El momento, grabado por Sofía, recorrió las redes con un pie de foto que resumía todo: “De chiquita que sueña con verlo, se le cumplió el sueño. Peter Lanzani en nuestro localcito”. Para Mimi, que asegura haber visto la serie en numerosas oportunidades y que nunca había tenido la posibilidad de conocerlo, el encuentro significó el cumplimiento de un sueño que arrastraba desde la infancia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Foto ilustrativa.

"Superbebé santiagueña": nació con 6,5 kilos y se robó el corazón de las redes

El momento viral en este bautismo dejó a todos riendo por la ocurrencia del niño. 

Este cura es famoso en redes y se volvió viral tras un curioso bautismo

Al menos cinco agentes de policía intentaron arrestar a una pareja.

Indignante: un policía agredió a una mujer embarazada y quedó grabado en video

La influencer tenía 48 años, era maquilladora y tenía miles de seguidores. 

Famosa influencer se operó los glúteos y murió 24 horas después

Este lobo marino bebé se alejó de su manada para pedirle un pez a esta pescadora y el video se volvió viral en segundos.

Estaba pescando en Mar del Plata y tuvo un acompañante inesperado: la tierna imagen que se volvió viral

El momento de este fan con Messi que se volvió viral. 

Siempre listo: así fue el momento viral de Messi cuando firmaba un autógrafo

Rating Cero

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

El descargo de Tini en redes sociales.

El profundo mensaje de Tini Stoessel por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia

La artista es la protagonista principal del film.

Cómo fue la impresionante transformación de Anne Hathaway para El diablo viste a la moda 2

Surgieron rumores de un supuesto distanciamiento entre Guido Kaczka y Hernán Drago tras años de trabajo conjunto en televisión.

Se filtró la pelea que tendrían Guido Kaczka y Hernán Drago

Zaira Nara y Paula Chaves.

El reencuentro de Zaira Nara y Paula Chaves: se filtró de qué hablaron la tarde que pasaron juntas

Federico Bal y Barbie Vélez mantuvieron una relación hace una década que terminó en escándalo.

Barbie Vélez explotó contra Fede Bal: "Me generó el trauma más grande de mi vida"

últimas noticias

play

Femicidio de Agostina: el testimonio clave de la ex de Barrelier, quien le prestó el auto que usó el asesino

Hace 11 minutos
Los Bomberos Voluntarios de La Boca en 1930.

Por qué Argentina celebra el Día del Bombero Voluntario cada 2 de junio

Hace 26 minutos
Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada

Quién quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada este lunes 1 de junio

Hace 39 minutos
“Acá cuidamos y acompañamos al sector privado, subrayó Macri. 

Jorge Macri, ante empresarios: "Es tiempo de acelerar y transformar la estabilidad en crecimiento"

Hace 48 minutos
Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

Quién es Alejandra García, la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de la Ciudad

Hace 58 minutos